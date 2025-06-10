黑色5月匯損壓境 全體壽險業虧損恐超過500億

14家金控全體獲利今日揭曉，其中，大型壽險型金控之中，僅國泰金旗下的國壽以稅後獲利4.4億元低空飛過，其餘金控旗下壽險公司可說全面虧損，其中六大壽險公司，包括新光人壽虧損153.78億元、富邦人壽虧損91.4億元、台灣人壽虧損28.29億元、凱基人壽虧損79.97億元、南山人壽則由於可運用前AIG時代自行提存的準備金，因而稅後小賺1300萬元，合計六大壽險公司共虧348.91億元，倘若再加上其他金控旗下壽險子公司，以及尚未公布的其他壽險公司虧損，5月全體壽險業的虧損恐怕超過500億元。

國泰金控可說是大型壽險型金控裡，唯一倖免於難的金控，國泰金統計，5月稅後淨利52.4億元，累計稅後淨利達386.5億元，每股獲利為2.64元。國泰金旗下的國泰世華銀行、國泰產險及國泰投信累計稅後淨利續創歷史新高。

國壽指出，5月稅後淨利4.4億元，累計稅後淨利達161.1億元。儘管5月台幣強升7%，但單月獲利轉正，國壽對此分析，除了避險操作因應得宜，且申請外匯價格變動準備金新制獲准，有助抵禦外匯波動風險，是重要的二大因素。

國壽指出，在年初即已機動調整外匯避險策略，為台幣潛在升值風險預做因應，包括拉高傳統避險比例、拉長避險天期，及增加替代避險中雜幣配置等三大應變措施，並於5月申請外匯價格變動準備金新制獲得核准，皆有助有效管理外匯風險，截至5月底外匯價格變動準備金餘額仍為正數，整體匯兌波動對財務影響可控。在資本方面，5月淨值比逾7.5%，RBC比率亦遠高於法定標準，整體資本水準維持強健，並具足夠空間吸收衝擊。

新光金5月稅後虧損148.34億元，累計虧損為312.17億元，其中，由於匯損衝擊，使新壽單月虧損152.78億元，前5月累計虧損302.47億元，由於新壽去年向金管會申請的外價準備金新制部位400億元，已全數用光，因此5月難敵匯損衝擊；對此新光金也強調，除了已完成轉投資新壽70億元之外，新壽也預計發行以250億元為上限的具資本性質債券來強化資本。

富邦金控則由於富壽的虧損，因此5月自結合併稅後淨損57.9億元，累計前5月合併稅前淨利445.9億元，稅後淨利394.9億元，每股稅後盈餘為2.89元。子公司台北富邦銀行單5月及累計前5月獲利皆創下歷年同期新高；富邦產險累計前5月獲利為歷年同期次高；富邦證券單5月獲利為歷年同期次高。

富邦金指出，富邦人壽5月稅後淨損為91.4億元，主要由於5月台幣兌美元升值幅度達6.98%，創下1989年4月以來、逾36年的單月最大升幅，而自4月台幣升值趨勢開始，富邦人壽已透過提高傳統避險及一籃子避險比重，減降未避險美元部位，以因應匯率可能的變動。

考量匯率波動不確定性，除原有外匯價格準備金，富壽已另於5月申請增提100億元，以充實外匯價格變動準備金，後續亦申請採外匯價格準備金新制，並將指定特定負債項下之準備金約80億元轉至外匯價格準備金，已獲得主管機關核准自5月起適用，合計約270億元，於5月份全數用以沖抵匯兌損失，後續富邦人壽將持續監控市場，彈性調整避險部位，以管理匯率風險。

凱基金控旗下凱基人壽因為匯損而稅後虧損79.97億元，今年前5月累計稅後虧損13.9億元；凱基人壽指出，目前整體財務狀況健全，清償能力亦遠高於法定標準，後續面對市場波動，凱基人壽將持續關注並動態調整投資與避險策略，尤其面對匯率波動，凱基人壽已提高避險比率，以降低匯率變動對損益的影響，同時維持彈性的避險策略，依市場狀況動態調整，優化避險成本控管。