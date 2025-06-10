今年首季上市櫃公司赴大陸投資獲利 創歷年同期新高

金管會今（10）日公布全體上市櫃公司赴大陸和海外地區投資的最新統計，其中，今年第一季上市公司在大陸的投資利益為1118億元，上櫃公司利益38億元，合計利益1156億元，整體較113年第1季增加144億元，與歷年同期相較，獲利金額為最高。不過，另一方面，第一季赴大陸的投資金額僅126億元，比起113年度全年1080億元的投資，全年投資恐縮水一半。

金管會解讀，自107年中美貿易戰後，上市櫃公司赴大陸投資金額明顯縮減，且投資收益穩定匯回；海外投資（不含大陸地區）增加金額呈現遞增趨勢，顯示投資大陸對我國上市櫃公司獲利雖有挹注，但上市櫃公司已放緩投資腳步，以降低對大陸依賴，透過全球布局方式，分散大陸地區投資風險。

金管會分析，上市及上櫃公司本期對大陸投資利益分別較去年同期增加169億元及減少25億元，主要和其他電子業、電子零組件業及光電業，受惠於終端需求增加，致獲利成長。

截至114年第1季止，上市公司累計投資台幣2兆6011億元，上櫃公司2551億元，合計2兆8562億元，較113年底增加126億元，主要係基於營運策略考量增加對子公司的持股、因應子公司業務拓展致投資金額增加。上市、上櫃公司分別以電腦及週邊設備業、電子零組件業累計投資金額較大。

金管會分析，114年第1季投資收益匯回主要係配合集團資金規劃策略，將盈餘、現金股利匯回所致，以其他電子業及電子零組件業累計匯回金額較大，統計顯示，114年第1季投資收益匯回金額284億元，截至114年第1季止，上市、上櫃公司投資收益累計匯回金額分別為9775億元及915億元，合計1兆690億元，占累積原始投資金額2兆8562億元的37.43%。

至於大陸之外的其他海外地區投資，金管會統計，截至114年第1季止，上市公司累計投資9兆1968億元，上櫃公司7328億元，合計9兆9296億元，較113年底增加1337億元，主要以併購取得海外子公司，或海外子公司營運資金需求、參與現金增資為其增加海外投資目的，且皆以半導體業累計投資金額較大。

而在投資損益方面，大陸之外的其他海外地區的114年第1季上市公司投資利益2349億元，上櫃公司利益68億元，合計利益2417億元，整體較113年第1季增加571億元，與歷年同期相較，獲利金額為第三高，上市及上櫃本期投資利益分別較去年同期增加585億元及減少14億元，主要為電子零組件業、其他電子業及半導體業受終端需求增加等因素所致。