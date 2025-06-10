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國銀4月對中小企業放款增525億元 創10年來第3高

中央社／ 台北10日電

金管會今天表示，截至4月底，本國銀行對中小企業放款餘額達新台幣10兆4642億元，較3月底增加525億元，增幅為近10年同期第3高。金管會說明，推估是因為廠商出貨潮，帶動企業增加營運週轉金、購置機器設備等需求所致。

金管會今天發布統計，截至今年4月底止，本國銀行對中小企業放款餘額達10兆4642億元，較3月底增加525億元，為近10年同期第3高，僅次於2022年與2020年。

統計顯示，4月底中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為64.44%，占民營企業放款餘額比率為68.12%，分別較3月底比率增加0.36及0.2個百分點；4月底中小企業放款的平均逾期放款比率為0.24%，較3月底減少0.01個百分點。

金管會銀行局副局長侯立洋表示，4月增幅525億元創下近10年同期第3高，主要是企業增加營運週轉金以及購置動產需要。今年目標是成長4600億元，統計1到4月共增加約1261億元，4月底達成率為27.43%，跟去年同期比率相當。

媒體關注週轉金等增加原因，侯立洋表示，推估可能是今年廠商出貨潮，帶動營運需求，增加購買原料、設備等。

根據金管會統計，今年前4月增幅最多的前3名，分別為中信銀增加350.14億元、永豐銀增加224.43億元、台新銀增加210.79億元。減少最多的前3名，包括台灣銀行減少179.94億元、華南銀行減少135.19億元，再來是京城銀減少107.34億元。

金管會 中小企業

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