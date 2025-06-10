金管會畫定門檻 年繳500萬保費即為高資產保戶

為壽險業者進軍亞洲資產管理中心高雄特區鋪路，金管會今（10）日發布壽險業辦理財管業務應注意事項修正，其中，若保戶提供可投資資產淨值及保單價值達等值台幣1億元以上的財力證明，或於該壽險業當年度年繳化保險費達等值500萬元以上，並提供持有等值1億元以上前開資產的財力聲明書，就可被認定為高資產保戶。

至於如何計算年化保險費？保險局也已提出計算公式，其中，一年期的保險年化保費為當年度所繳總保費之外，倘若是長年期商品，則會以當年度所繳保費乘以「保險費係數」；倘若是躉繳、彈性繳，則是乘以10%，2年、3年、4年、5年的商品，則保險費係數分別為20%、30%、40%、50%，而若是6年的保單，則保險係數為100%。

保險局也要求，壽險業對於高資產客戶應每屆滿2年，或每屆滿2年後於客戶最近一次辦理財管業務時進行覆審，檢視客戶續符合高資產客戶的資格條件，同時得定期評估客戶程序，於未屆至2年應覆審期限前，壽險業應定期評估客戶於該保險業的保單價值或年繳化保險費，或具備銀行高資產客戶的身分。