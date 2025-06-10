財部促行庫嚴格落實內控打詐 強化租賃融資業授信控管

公股金融事業例會今天登場，由於近來行庫發生涉詐等缺失，財政部要求精進內部問責機制，嚴格落實內稽內控，同時提醒行庫持續管控不動產放款集中度，對租賃融資公司授信要加強貸後管理，貸款目的應以綠能、數位建設等實體經濟優先，避免流向不動產、BNPL。

財政部今天舉行公股金融事業例行業務會議，由次長阮清華主持，國庫署與公股金控或銀行董事長、總經理等人與會。

與會人士轉述，今天會中聚焦7大面向，首先，近來國際政經情勢多變，財政部在會中提醒公股金融事業留意地緣政治風險、資本市場波動與經濟展望變化，加強留意對公司營運的潛在風險，並須預為因應。

再者，由於近來公股銀行發生疑似有員工涉詐、挪用公款，以及外收款項流程缺失等情況發生，目前各行庫已陸續盤點相關檢討措施，財政部並於會中重申內稽內控重要性，要求精進內部問責機制、關懷員工日常生活，嚴格落實，並加強與檢警調合作。

第三，財政部提醒公股，針對新青安政策性房貸轉租、人頭戶等確定違規的案件，政府補貼利息追回、貸款條件調整等措施要加速進行。

第四，財政部在會中要求行庫持續管控不動產放款集中度，同時要留足額度優先承作首購案件，滿足自住需求，避免貸款不易現象發生。

第五，財政部強調，公股銀對租賃融資公司放款，務必管控授信風險，除強化貸前審核，也要監控週轉金等資金用途的貸後管理，避免借款人移作他用，而流向不動產或BNPL（先買後付），且尤其要留意財務結構較差的中小型租賃融資公司。

同時，財政部也已發文籲請公股銀行，評估承作租賃融資公司授信時，貸款目的要以支援「實體經濟」為優先，比如用於綠能、數位建設等。

第六，防阻詐方面，財政部表示，公股銀可借鏡民營銀行作法，強化以人工智慧（AI）等科技阻詐、降低警示戶數量；另近來公股行庫為阻絕詐團開立數存帳戶，宣布暫停以自然人憑證方式進行開戶驗證，財政部也在會中建議公股銀應多加說明、宣導新措施，並應提供替代方案。

第七，因應對等關稅恐衝擊台灣廠商，財政部提供2項金融支持措施，包含業者可透過輸出入銀行及與其簽約承辦的國內金融機構，辦理貿易融資利息減碼，以及輸出入銀行辦理的輸出保費優惠方案，財政部在會中表示，盼各行庫支持響應，助企業度過難關。