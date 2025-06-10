兆豐金控關注氣候變遷議題 獲評CDP A 領導等級肯定

兆豐金（2886）集團致力推動環境永續發展，2024年CDP氣候變遷(Climate Change)問卷獲評為「A級」的最高成績，連續三年位居領導等級，並在今天獲邀參加由臺灣證券交易所、企業永續發展協會(BCSD Taiwan)與CDP(碳揭露計畫)舉辦的《CDP台灣發表會》，與全球頂尖企業並列最高榮譽。

兆豐金表示，CDP為全球性非營利組織，近年受到投資人及採購機構的高度關注，2024年全球共有超過 700 家管理資產逾 142 兆美元的投資者，以及超過300家、總採購支出逾6.4兆美元的主要採購者，要求企業透過 CDP 平台揭露有關環境影響、風險和機會的資訊，更有超過 2.4萬家企業參與CDP 評鑑，創參與企業數的新高。

兆豐金控集團耕耘ESG多年，為強化集團永續發展業務推動及提升企業永續治理層級，於2024年底提升永續發展委員會至董事會旗下的功能性委員會，由董事長擔任主任委員、半數以上委員為獨立董事，以落實由上而下的管理。此外，為擴大永續金融影響力，兆豐金控持續參與金管會「永續金融先行者聯盟」，擔任「跨部門諮詢工作群」召集人，蒐集金融業就支持型經濟活動、關鍵戰略產業等，於投融資時所遇的困難及建議，綜整金融同業意見，並依投融資實務經驗，提出產業轉型相關配套政策的建議，協助政府推動產業轉型政策。

另一方面，兆豐金控長期關注全球氣候變遷議題，透過導入各項ISO管理系統及國際永續相關標準、遵循並加入國際規範及倡議，以金融核心業務引領產業永續轉型。為響應國際倡議，推動集團SBT科學基礎減碳目標，兆豐金控加入CDP Capital Markets Signatory，期引進國際倡議組織的資源，協助子公司推動投融資客戶議合，鼓勵客戶承諾訂定減碳目標及行動計畫，落實永續低碳轉型。此外，兆豐金控亦於2024年首度結合氣候相關財務揭露(TCFD)、自然相關財務揭露(TNFD)及國際財務報導準則(IFRS)第S2號氣候相關揭露框架，發布「氣候暨自然環境報告書」。

兆豐金表示，兆豐金控在永續發展的努力，近年也榮獲國內外多項永續評比肯定，包括三度獲選納入DJSI世界及新興市場雙指數成分股殊榮、第五度入列「公司治理評鑑」前5%名單、榮獲天下雜誌「天下永續公民獎」、TCSA台灣企業永續獎「永續單項績效獎－氣候領袖獎」、「永續報告類－白金獎」及「綜合績效獎－台灣永續100大典範企業」、環境部「國家企業環保獎－銅級獎」等。展望未來，兆豐金控集團將持續秉持「發揮正向影響、引領永續發展」的使命，攜手利害關係人邁向永續發展。