合庫金入選 CDP 最高 A 級領導企業名單

合庫金（5880）入選國際碳揭露專案(Carbon Disclosure Project,CDP)最高A級企業名單，並獲邀參加2025年CDP台灣發表會暨頒獎典禮。

合庫為因應國際永續趨勢及氣候變遷之衝擊，透過節能減碳、能源管理等各項措施減少自身營運面之碳排放量，以落實集團低碳營運，並運用科技輔助盤查碳排放資料，設定科學基礎減碳目標(SBT)，積極接軌國際淨零趨勢。另為強化氣候相關風險與機會之辨識與管理，合庫將永續行動從氣候框架(TCFD)擴展至自然資本與生物多樣性(TNFD)，2024年發布「氣候暨自然相關財務揭露報告書」，其中TCFD亦再度榮獲英國標準協會(BSI)「Level 5+：Excellence」最高等級認證，顯見集團積極推動減碳淨零，強化企業營運韌性等工作，深獲國際高度肯定。

合庫長期耕耘ESG領域，在面對多變的經營環境及氣候變遷等全球性挑戰，將持續遵循各項國際倡議，落實永續策略藍圖，以提升企業治理與韌性，並協同利害關係人，共同達成「企業永續、環境永續、社會永續」願景。