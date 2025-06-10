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「旺春輪」出事 泰安產：對公司財務營運無重大影響

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
萬海旺春輪九日在印度克勒拉省外海起火冒出濃煙。法新社
萬海旺春輪九日在印度克勒拉省外海起火冒出濃煙。法新社

有關萬海（2615）航運「旺春輪」在航往印度孟買途中發生意外事件，泰安產險傍晚表示，公司已安排適當的再保，以分散風險，本事件對公司財務營運無重大影響。

泰安產險指出，於本案涉及被保險人的營業機密，且事故情形、原因及損失狀況不明，泰安產物保險公司將密切與客戶及相關單位保持聯繫，持續了解事故進展與後續處理情況。

據了解，「旺春輪」為中小型老舊船舶，船體險保額為2,200萬美元（約新台幣6.6億元），泰安產險承保比例逾九成，並已安排再保，預估實際自留損失金額不超過千萬元。

產險 新台幣 保險

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