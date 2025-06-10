市場觀望美中談判 新台幣連3貶收29.955元

市場觀望美中談判進展，美元指數彈升，新台幣隨亞幣走弱，今天收盤收在29.955元，微貶0.7分，匯價連3貶，台北及元太外匯市場總成交金額14.42億美元。

美中在倫敦重啟貿易談判，投資人審慎觀望的同時，難掩期待情緒，金融市場正面表態，美股多上漲。

美股領漲，激勵台股開高走高，指數終場站上22200點關卡，收22242.14點，上漲451.85點。三大法人同步買超，合計買超519.09億元，其中光是外資就達398.31億元。

台股強勢上漲，新台幣匯率今天以29.93元開盤後，匯價同步走揚，午後更因外資積極匯入，升幅擴大，不過美元指數轉強，亞幣走勢受抑，新台幣尾盤翻貶，連3日收黑。

外匯交易員指出，美中談判9日於英國倫敦展開，市場期待美中貿易緊張局勢緩解，今天外資偏向匯入，不排除有提前布局台股的可能，不過整體亞幣偏貶，新台幣難以獨強，終場微貶作收。

根據央行統計，美元指數今天彈升0.27%，亞幣普遍走弱，新台幣微跌0.02%，人民幣小貶0.06%，日圓、韓元貶勢較重，分別下跌0.41%、0.94%。

外匯交易員表示，近期新台幣匯率隨國際匯市盤整，加上美元小幅反彈，因而匯價陷入膠著，在29.9元價位卡關已經好一陣子，不過中長期來看，美元呈現偏弱格局，新台幣緩升的大方向不變。