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川普關稅帶動提前拉貨潮效應 國銀中小企放款4月增加525億

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
川普關稅帶動提前拉貨潮效應，國銀中小企放款4月增加525億元，是近十年來同期第三高紀錄。圖／本報資料照片
川普關稅帶動提前拉貨潮效應，國銀中小企放款4月增加525億元，是近十年來同期第三高紀錄。圖／本報資料照片

金管會今日發布中小企業放款最新統計指出，截至4月底止，本國銀行對中小企業放款餘額達10兆4,642億元，較3月底增加525億元，這也是近十年來月增金額同期第三高。

銀行局副局長侯立洋指出，近十年同期前二高，分別是111年4月較3月增加608.28億元，109年同期增加530.57億元。

侯立洋說明，４月中小企業放款創下近十年來同期第三高紀錄，主要由於提前出貨潮，因此帶動營運周轉金、購置機器設備等動產的需要；另外，1至4月的放款金額共增加1261.9億元，今年以4600億元為目標，因此前四月達成率為27.43%。

侯立洋也指出，今年前四月，增加最多的前三大銀行是中信銀增加350.14億、永豐銀增加224.43億、台新銀增加210.79億元；減少3.19億最多的前三家銀行，分別為台銀減少179.94億、華銀減少135.19億、京城銀減少107.34億。

中小企業

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