銀行對自然人憑證辦數位存款帳戶喊停 金管會將開跨部會議補強後恢復

17家銀行對自然人憑證辦理數位存款帳戶喊停，金管會銀行局長童政彰今日指出，銀行之所以喊停，主要是由於金融業進行打詐，必須先防堵破口，但是銀行局不會無限期讓銀行暫停，下周就會找銀行公會、至少10家以上國銀，和數發部和內政部一起開會討論補強方案，之後讓自然人憑證恢復開放辦理。

童政彰表示，從相關數據來看，警示戶第１季底有15萬戶，屬數存的就有16000戶，當時透過自然人憑證來開戶的有3400戶，這三個關鍵數字顯示，民眾用其自然人憑證交付密碼到詐團手上已成為主要破口，所以現階段銀行會暫停該業務，但未來銀行仍會採取相關強化措施。

童政彰並引述金管會主委彭金隆所說：「開了高速公路，不可能不讓車子上高速公路」，金管會不同意銀行用停辦完全「去風險化」方式，但會讓銀行有緩衝時間，如採取搭配視訊的強化、臉部辨識，提更精進的方式，不論是透過視訊驗證，或限制採取部分交易功能，都是銀行業者復啟受理自然人憑證開辦數存帳戶的方式。對此，銀行局下周會找公會及至少十家以上的本國銀行開會，看如何補強相關措施，來恢復自然人憑證開戶，內政部與數發部也會參與會議。他強調，相關風險措施的導入需要時程，一定要給銀行一定期間的調整期。