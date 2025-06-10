聽新聞
0:00 / 0:00

銀行對自然人憑證辦數位存款帳戶喊停 金管會將開跨部會議補強後恢復

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
銀行局長童政彰指出，下周將開會研商自然人憑證業務阻詐措施。圖／本報資料照片
銀行局長童政彰指出，下周將開會研商自然人憑證業務阻詐措施。圖／本報資料照片

17家銀行對自然人憑證辦理數位存款帳戶喊停，金管會銀行局長童政彰今日指出，銀行之所以喊停，主要是由於金融業進行打詐，必須先防堵破口，但是銀行局不會無限期讓銀行暫停，下周就會找銀行公會、至少10家以上國銀，和數發部和內政部一起開會討論補強方案，之後讓自然人憑證恢復開放辦理。

童政彰表示，從相關數據來看，警示戶第１季底有15萬戶，屬數存的就有16000戶，當時透過自然人憑證來開戶的有3400戶，這三個關鍵數字顯示，民眾用其自然人憑證交付密碼到詐團手上已成為主要破口，所以現階段銀行會暫停該業務，但未來銀行仍會採取相關強化措施。

童政彰並引述金管會主委彭金隆所說：「開了高速公路，不可能不讓車子上高速公路」，金管會不同意銀行用停辦完全「去風險化」方式，但會讓銀行有緩衝時間，如採取搭配視訊的強化、臉部辨識，提更精進的方式，不論是透過視訊驗證，或限制採取部分交易功能，都是銀行業者復啟受理自然人憑證開辦數存帳戶的方式。對此，銀行局下周會找公會及至少十家以上的本國銀行開會，看如何補強相關措施，來恢復自然人憑證開戶，內政部與數發部也會參與會議。他強調，相關風險措施的導入需要時程，一定要給銀行一定期間的調整期。

金管會 自然人憑證 數發部

延伸閱讀

行政治理／金管會主委彭金隆 不浪費每一次危機

有壽險業考慮撤除配息⋯網瘋猜這3家！他憂成真後股價震盪

金管會主委彭金隆直言…限空令收回 才能再出手

台幣強升壽險業恐匯損 彭金隆曝：1家考慮調整股利

相關新聞

川普關稅帶動提前拉貨潮效應 國銀中小企放款4月增加525億

金管會今日發布中小企業放款最新統計指出，截至4月底止，本國銀行對中小企業放款餘額達10兆4,642億元，較3月底增加52...

銀行對自然人憑證辦數位存款帳戶喊停 金管會將開跨部會議補強後恢復

17家銀行對自然人憑證辦理數位存款帳戶喊停，金管會銀行局長童政彰今日指出，銀行之所以喊停，主要是由於金融業進行打詐，必須...

金管會公布敵意併購新遊戲規則 初次收購要以現金收購至25%

金管會今（10）日宣布敵意併購新遊戲規則，並由銀行局長童政彰親自主持記者會說明。其中，把初次收購的最低門檻，從10%拉高...

機器人理財 助攻普惠金融

全球機器人理財市場正快速成長。根據GlobeNewswire報告，2024年市值約為83億美元，預估2030年將達336...

陶朱隱園債務 五條件寬限

超級豪宅「陶朱隱園」爆出聯貸還款困難，聯貸銀行昨（9）日澄清，債務協商條件已定，包括寬限一年、暫減降利息、其餘掛帳等，6...

中信集團 傳投資台中大巨蛋…引進日本火腿集團組開發團隊

台中大巨蛋投資團隊出爐，中信集團搶第一。目前傳出唯一向台中市政府提交規劃書的投資者是中信集團，全案可能將由中信集團主導，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。