兆豐銀行推QR Code轉帳收款碼 助攻小微企業掌握數位商機 　　

兆豐銀行（2886）推出「QR Code轉帳收款碼」新功能，企業用戶只需一鍵產生專屬QR Code，即可快速分享給客戶進行掃碼付款，不受時間與空間限制，有效簡化收款流程、提升資金周轉效率。

兆豐銀行以長年深耕國際金融市場的經驗，為企業客戶提供「全球金融網」彈性化的一站式數位金融服務，無論是大型跨國企業或中小微企業，皆可輕鬆完成資金調度、外匯交易與帳務查詢，除了NFC感應式金融憑證與QR Code轉帳收款碼分享功能外，還有掃碼繳費繳稅及行動安全碼轉帳等多項貼心服務，全面滿足各類型企業在不同經營階段的金融需求。

為支持中小微企業多元發展，即日起至今年10月底前亦可於線上透過「中小微企業多元發展專案貸款」向兆豐銀行進行申貸作業，迅速獲得公司運營所需資金，讓企業主無後顧之憂，可專注於發展公司業務。

兆豐銀行推出新版企業專屬App以「快」、「易」、「通」三大核心價值，打造更貼近企業需求的行動金融體驗。

快：針對時常往來的廠商或員工可設定常用帳戶、轉帳群組及付款樣本，大幅提升處理速度與效率。

易：轉帳預約最長期間為一年，企業可依商業條件隨時轉帳或預約付款，繳費稅透過掃描帳單條碼、無紙化薪資單。

通：各項異動及入帳均會以APP即時推播通知，快速掌握最新資金及交易動態，並可透過QR Code分享收款帳號，提升收付便利性。