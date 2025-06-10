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AI 精準挑履歷、扮演超級助理 星展智能工具打造全方位人才引擎

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
星展銀行（台灣）人力資源處處長朱麗文表示，星展積極導入多款智能工具，有效提升工作效率。圖/仝澤蓉攝影
星展銀行（台灣）人力資源處處長朱麗文表示，星展積極導入多款智能工具，有效提升工作效率。圖/仝澤蓉攝影

星展銀行（台灣）運用聊天機器人「JIM」謝著招募人才，透過AI協助可以節省80%時間；此外，也推出引導式職涯發展平台「iGrow」協助內部員工轉換跨部門調職，以及自行開發的「DBS-GPT」，成為專屬員工的超級助理。

星展銀行（台灣）人力資源處處長朱麗文表示，星展積極導入多款智能工具，不僅有效提升工作效率，更能專注於高價值工作。例如AI可協助人資篩選履歷，減少工時達80%，招募精準度提升三成，有效加速聘用流程、精準掌握所需人才。

新進員工入職後，系統即可依照個人經歷，設計專屬教育訓練計畫，並提供超過1萬門線上課程，讓員工彈性規劃、強化職涯各階段學習發展所需之技能，透過共同的數位語言，讓每位員工都能被看見、被成就。

這也具體落實在星展對人才跨域發展的完善機制，包括推動跨部門見習計畫「Be My Guest」，提供員工從半天到數個月不等的跨單位體驗與專案參與機會，讓員工了解其他部門及職務的挑戰與運作邏輯。

星展建置公開透明的輪調制度，副總裁及以下職級同仁在現職任職滿兩年，即可自主申請跨部門轉任，有效打破組織內部的人才流動障礙，避免發展受限或停滯於特定職位。根據統計，2024年高潛力人才轉任新職務比例達40%，且離職率為零，成功留住關鍵人才。

星展銀行（台灣）總經理黃思翰便是最佳例證；他大學主修資訊工程，畢業後以儲備幹部身分加入星展集團，歷經多部門歷練與系統性培訓，逐步晉升至高階管理職。

黃思翰表示，星展對人才的投資從不間斷，這正是星展能在競爭激烈的金融產業中持續領先的重要關鍵。星展始終相信，每一位員工都擁有無限可能，企業的責任就是提供一個能激發潛力、支持成長的舞台。

職涯 星展銀行

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