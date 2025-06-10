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中信金攜手蘭陽博物館 「鯨靈．淨零」特展登場

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
中信金控攜手蘭陽博物館　「鯨靈．淨零」特展登場。圖／中信金控提供
中信金控攜手蘭陽博物館　「鯨靈．淨零」特展登場。圖／中信金控提供

鯨豚是海洋中備受關注的明星物種，但牠們的重要性遠不止於觀賞價值。中信金（2891）攜手旗下子公司與宜蘭縣立蘭陽博物館合作，於即日起至2025年11月30日舉辦「鯨靈．淨零」特展，從海洋生態、氣候變遷到永續發展，帶領民眾深入了解鯨豚作為「哨兵動物」在生態系統中的角色，並透過互動體驗推動環境教育與保育意識。

此次展覽共分為六大主題區，包括海洋藍碳、碳循環、鯨豚保育、海洋永續等議題，不僅展示稀有的「大翅鯨下顎骨」、「抹香鯨牙齒」、「海豚幼體」等標本，更透過藍鯨進食模擬器、鯨豚歌聲體驗、背鰭辨識挑戰等設計，提升大眾對鯨豚生態與保育議題的認識。戶外展區則由雕塑家康木祥創作的「傷腦鯨」吸引目光，作品以101退役鋼索重製，呈現鯨魚胚胎哀傷神情，呼應氣候變遷下的生物困境。

宜蘭縣政府文化局長黃伴書在開展記者會上指出，蘭陽博物館鄰近烏石港，是國內最大賞鯨基地，透過展覽結合在地特色與海洋教育，具備高度文化與教育價值。他也肯定中信金控在鯨豚調研與永續行動上的長期投入。

中信金控副總經理孫紀蘭表示，鯨豚健康反映整體海洋狀況，其在藍碳生態系中的碳儲存能力，更是對抗氣候變遷的重要一環。中信近年推動多項環境行動，特展正是將保育與教育結合的具體實踐。

自2023年起，中信金控與蘭陽博物館展開合作，回應聯合國五項永續發展目標（SDGs），包括氣候行動、優質教育與海洋保育等。未來，中信也將透過「綠能公益模式」推動公民電廠建置，將綠電收益用於鯨豚研究與偏鄉學童環境教育，落實永續精神。

「鯨靈．淨零」特展展出地點位於蘭陽博物館一樓，設籍或就讀於宜蘭縣的學生可免費入場；戶外展區對所有民眾開放參觀，期盼透過教育與文化體驗，深化社會對海洋保育的關注。

鯨豚 海洋教育 中信金控

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