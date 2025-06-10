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金管會公布敵意併購新遊戲規則 初次收購要以現金收購至25%

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會公布敵意併購新遊戲規則 初次收購要以現金收購至25%，並由銀行局長童政彰親自說明。圖／本報資料照片
金管會公布敵意併購新遊戲規則 初次收購要以現金收購至25%，並由銀行局長童政彰親自說明。圖／本報資料照片

金管會今（10）日宣布敵意併購新遊戲規則，並由銀行局長童政彰親自主持記者會說明。其中，把初次收購的最低門檻，從10%拉高至25%，也就是回復到先前的25%水準，而且初次收購，全部要用現金收購。此次修法也放寬DLR（雙重槓桿比率）限制，在申請投資時DLR可逾125%，給予籌措資金的彈性，但需提出具體明確的增資內容及時程規畫，並承諾完成投資後1年內調整至符合法定比率。

童政彰也指出，之所以對金控及銀行的併購條件都畫一，主要基於「試水溫的結果都是燙到手」，直接把規定定清楚之後讓業者來執行，較無後遺症。包括先前金管會是採取一定排名之內的金控、銀行才有敵意併購的條件，此次修法亦刪除。

童政彰也以包括大股東意向在內的「四大象限」來說明，倘若發動非合意併購，但大股東也不支持，則金會也不會支持該敵意併購的申請。

童政彰也指出，先前有召集多家業者來了解對敵併法規的意見，業者意見主要歸納為四大方向：1、金融市場以合意併購為主；2、合意併購過程中，希望有雙槓比的監理寬容；3、明確規範重大訊息對外公告內容和時點；4、提高首次投資比例。因此以四大意見作為修法方向。

童政彰也強調，首次投資用現金作為對價，是為了避免價格不確定性，也避免干擾股價侵害股東權益，而且金控投資金控、銀行、保險、證券的投資比例，要超過25%，也是恢復到原先的25%，以降低整併的不確定性；而超過25%之後，即可採取換股的方式進行。

股東 併購

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