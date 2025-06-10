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宏泰人壽積極防詐 推簡訊簡碼「68111」讓保戶易於辨識

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

近來詐騙猖獗、詐騙手法花樣百出，宏泰人壽推出專屬之商用簡訊簡碼「68111」，藉此防止詐騙集團偽冒宏泰人壽名義發送簡訊，讓保戶更清楚辨識宏泰人壽所發出的重要簡訊訊息，使用宏泰人壽的簡訊服務更安心。

宏泰人壽公平待客促進委員會副召集人蔡麗絲副總經理表示，台灣詐騙猖獗，民眾受騙上當的事件屢見不鮮，手機簡訊就是其中一個經常被詐騙集團利用的管道。一般簡訊發布有字數限制，內容如提及線上服務，常見以短網址的方式呈現，然而縮減後的網址經常讓收到訊息的民眾無法辨識，詐騙集團便利用此一限制，透過以假亂真的簡訊內容及點入連結後的假網頁，騙取民眾個人資訊甚至引導輸入銀行帳號密碼，造成民眾財物損失。

透過宏泰人壽商用簡訊簡碼「68111」即可協助保戶辨識簡訊是否確實為宏泰人壽發出的訊息，也可避免收取訊息後誤點詐騙網頁連結的情況發生。目前金融業所使用的簡訊簡碼前2碼皆為68開頭，後3碼則是由各家金融機構自行選擇；商用簡訊簡碼不可共用，其專屬性讓民眾可以清楚辨識簡訊來自哪一家金融機構所發出的訊息。

蔡麗絲也表示，為了方便保戶記憶宏泰人壽所使用的商用簡訊簡碼，特別選擇了「68111」為企業代碼，同時積極對外宣導。當保戶接收到宏泰人壽簡訊時，手機來電顯示將不再是企業代表號的聯絡電話，而是直接顯示「68111」，簡單就可以判斷訊息來源，保戶可安心收取服務通知簡訊及點入簡訊中所附帶的連結，完成所需辦理相關業務。

宏泰人壽重視保戶權益並以之為優先，對於詐騙防制推動不遺餘力。今年，公平待客發展計畫下成立「詐騙防制計畫小組」，從作業面、資訊面引導、監督各部門貫徹相關計畫。目前詐騙防制計畫小組除了完成「簡訊簡碼68111」建置作業及持續宣導之外，在今年第1、2季已陸續完成保戶服務相關申請表單上加註防詐警語、高齡保戶重要權益通知信函加入防詐宣導，另外，宏泰人壽官方網站配合政府政策定期更新防詐宣導資訊，同時也推出防詐圖文、影音置於金融友善服務專區，藉由各種管道加強詐騙防制的提醒，提高保戶防詐意識及警覺性，協助保戶遠離詐騙、避免受害。

詐騙集團 手機 宏泰人壽

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