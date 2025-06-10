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從零存款到會投資 年輕人理財起步靠這些銀行工具

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

隨著Z世代逐漸成為消費市場主力，他們對企業社會責任、環境永續與良善治理（ESG）議題展現高度關注。根據調查，高達九成年輕人認為企業應承擔更多社會責任，並願意以實際行動支持永續價值導向的品牌。面對這股趨勢，金融業者也開始調整產品設計與服務方向，以回應年輕世代在理財與生活上的需求。

元大銀行近日針對年輕族群推出數位帳戶優惠方案，新戶自開戶起6個月內，活存利率最高可達3%，上限新台幣5萬元，同時提供每月99次跨行轉帳與提款免手續費。此舉考量學生與新鮮人因社交、娛樂等日常需要頻繁轉帳的情境。此外，綁定行動支付享10%回饋、LINE服務與首次支付可額外累積最高600元獎勵。

對於已累積部分資金者，該行建議透過定期定額投資基金作為理財啟動方式，藉此分散市場波動風險。其主打的「龍頭基金」聚焦台灣、日本與全球大型產業標的，線上申購並啟用定期定額者可享終身0手續費。

除儲蓄與投資外，年輕人在進修、創業、生活轉換等階段亦可能面臨資金需求。元大銀行針對22至30歲推出「青春元夢貸」，提供首期0.01%低利、最長7年貸款期，並結合證券帳戶或信用卡使用給予利率折扣與點數回饋。

另針對元大證券客戶推出信貸專案，年利率3.88%起、手續費2,888元起，主打免綁約、即時撥款與線上申辦。創新採用證券庫存估值核貸，不需提供額外財力證明，15分鐘內即可開通額度。

定期定額 元大

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