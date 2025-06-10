元大銀行以數位力實踐ESG 陪伴Z世代啟動理財第一步

隨著Z世代逐漸成為社會主流消費與影響力族群，企業須對環境保護、社會責任與良善治理負起承諾。調查指出，高達九成的年輕人認為企業應承擔更多社會責任，並將以實際行動支持符合永續價值的品牌。面對這股趨勢，元大銀行洞察新世代對ESG議題的關注，推出一系列專為年輕族群設計的數位金融服務，讓理財變得更簡單、回饋更有感，從第一筆存款到人生夢想的實現，全方位陪伴年輕人邁出財務自主的第一步。

針對剛起步的年輕族群資金尚未累積的痛點，元大銀行推出數位帳戶優惠活動，即日起至2025年9月30日，新戶自開戶完成之日起6個月內，即可享高利活存最高3%（限額5萬元），最佛心的是，符合活動條件者每月再送99次跨行提款與轉帳免手續費，完全顧慮到經常因聚餐、訂飲料、與朋友出遊而需要頻繁轉帳的學生與上班族的需求。此外，數位帳戶新戶綁定行動支付直扣消費，可享筆筆10%回饋（每人總回饋上限300元），綁定LINE個人化服務可享200元回饋，首次綁定任一行動支付並完成一筆滿百元消費或儲值，再享50%回饋（每人總回饋上限100元），總回饋金最高達600元。

在累積一定的儲蓄後，不妨透過投資理財為存款創造更多可能，元大銀行的龍頭系列基金正是跨出理財第一步的首選，集結來自台灣、日本、全球具代表性的龍頭產業，幫助年輕人布局極具成長潛力的市場機會！此外，在近期股市略顯動盪的情形下，透過定期定額分散風險更顯重要，元大銀行表示，周周扣款是非常推薦的一種扣款方式，長期下來能夠降低成本，也能降低一次進場帶來的壓力，現在線上申購龍頭基金定期定額，還可享有「終身0手續費」優惠，讓資金運用更有效率。

除了存款與投資工具，元大銀行也關注年輕世代在人生不同階段的資金需求，「青春元夢貸」正是為此而生的支持方案！專為22至30歲、具本國國籍、大學/大專以上畢業且信用良好、現職滿3個月的年輕族群打造，提供首期超低利率0.01%、手續費最低0元、最長7年貸款期的友善條件。更貼心的是，符合條件的申貸者還可享「雙重加碼優惠」：若以元大銀行存款帳戶約定為證券存款交割戶，貸款利率最高可再減1%；另同時持有元大銀行信用卡者，貸款利率可再減0.9%，並於活動期間內新增一筆不限金額之消費額外再享1,000點元夢金回饋。

此外，另針對元大證券與元大銀行活期（或儲蓄）存款客戶，推出「元大證券客戶專屬信貸專案」，提供年利率3.88%起、手續費最低新台幣2,888元，採隨借隨還、以日計息、無需綁約，資金運用更具彈性。而創新導入的「以證券庫存估算收入」機制，協助計算可貸款額度，免另檢附財力證明，申請流程全程線上，最快15分鐘內即可開通貸款額度、立即取得所需資金，無需親臨分行、不需電話聯繫，也免除面對面對保的繁瑣流程，有效提升使用效率。

元大銀行持續透過數位創新與責任金融實踐ESG理念，推動環境永續（E）、社會共融（S）與良善治理（G），讓年輕族群在存款、投資、貸款等面向都能享有公平、便利且富有價值的金融體驗。未來，元大銀行將持續優化年輕客群的金融體驗，打造真正貼近新世代需求的永續金融生態圈。