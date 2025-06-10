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國泰世華CUBE展現數位金融領導力 數位交易量4年成長11倍

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

數位金融成為現代消費者核心需求的趨勢下，國泰世華數位品牌「CUBE」以貼近客戶生活的服務設計，致力為客戶提供更便捷、更具美感、更安全的金融服務；自2020年至2024年，旗下CUBE App更展現卓越成果，不僅用戶數突破700萬大關、4年來月活躍用戶數(MAU)倍增，透過App進行投資理財、轉帳付款、換匯等行為的數位自主交易量更飆升11倍，用戶黏著度持續提升。

國泰世華銀行數位長陳冠學表示：「國泰世華始終關注客戶需求，透過CUBE品牌打造直覺、高效且安全的數位金融生態系，未來將持續優化服務體驗，提供更多智慧化功能，協助客戶真正掌握財務自主權。」

國泰世華CUBE秉持「安全、簡單、好用、美感」的核心理念，以創新科技、與貼心服務，讓每一位客戶都能享受更便利、個人化的金融生活，並致力打造符合消費者期待的數位金融體驗。其中CUBE App從帳務總覽到整體介面皆持續優化，陸續推出「帳務行事曆」、「個人年度回顧」等個人化服務、可依個人消費習慣設定的「卡片安全鎖」以及辨別是否為官方簡訊的「簡訊收件匣」功能，甚至是升級推出的CUBE App帳戶安全健檢機制等，各項安全防護強化，讓客戶能隨時隨地靈活掌握財務，快速且安心完成各項數位服務。

CUBE App結合精準數據分析與智慧服務輔助，過去四年不僅突破700萬用戶規模，更顯著提升用戶體驗與黏著度，使數位金融深度融入日常，重新定義生活金融新標準，奠定市場領導地位。展望未來，國泰世華銀行加速推動金融自主新體驗，希望可以提供用戶在使用數位金融服務時有更大的自主性、更多選擇及更好的體驗，並持續投入數位創新，積極導入AI等前沿技術，進一步深化個人化的服務，強化CUBE做為客戶財務管理的最佳夥伴。

消費 數位金融 國泰世華

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