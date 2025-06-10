全球僅2%企業殊榮！富邦金控再獲 CDP 氣候變遷評比 A 級最高榮譽

CDP（Carbon Disclosure Project，碳揭露計畫）與企業永續發展協會(BSCD Taiwan)10日舉辦「CDP台灣發表會」，會中除發表CDP《企業健康檢查報告》，深入剖析全球及區域的數據外，也表揚2024年在氣候變遷評比中獲評為最高榮譽「A 級」(A-List)之企業。

富邦金（2881）受邀出席頒獎典禮，並由人資長暨永續發展處處長劉菁宜資深副總經理代表受獎，這是富邦金控自2020年起連續五年維持領導等級，顯見富邦金控致力永續行動的成果備受國際肯定。

CDP是全球環境領域最具指標性之非營利評比機構，2024年共有22,400家企業參與氣候變遷題組評比，其中僅2%企業獲得最高等級「A」評等。富邦金控在此次評比中表現卓越，於17個評比面向中獲得14項A級評價，包含：情境、依賴性/影響/風險/機會流程、價值鏈議合、環境政策、治理、目標、投資組合影響、環境外部性定價、公共政策參與及產業合作、機會揭露、減排措施和低碳產品、風險揭露、驗證及經營策略等，成功取得最高榮譽「A」級評等，展現富邦金控在氣候治理與永續發展的卓越成果。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控自2021年重新擘劃永續願景藍圖，透過「低碳、數位、激勵、影響」四大策略，積極發揮企業影響力，從金融面與非金融面為產業與社會的永續發展帶來正向力量。特別是氣候變遷議題受到各界關注，富邦以協助客戶永續轉型為己任，透過永續金融投資、放款、商品與專業服務，引導客戶提升ESG績效和推動低碳營運模式，並持續精進自身氣候變遷管理，落實科學基礎減碳目標(SBT)。

富邦金控積極推動永續轉型，在減碳及脫碳方面，訂定範疇一、二及三的脫碳目標與路徑，同時於2022年加入RE100倡議，承諾2040年起全面使用再生能源，並積極導入綠電，為台灣金融業外島據點導入綠電之首例；富邦金控暨子公司2024年綠電用量達1,656.4萬度、佔總用電量16.4%，同時，在範疇一、二合計排放量也較2020年減少29.6%；富邦產險也為國內首家承諾淨零承保的產險公司。綠色金融方面，2024年投融資金額達2.5兆元，並設定2030年達2.91兆元的目標；北富銀亦協助台北市政府成功發行首檔永續發展債。此外，富邦也發揮「以大帶小」的力量，推動綠電團購、中小企業淨零工作坊與SBT減碳議合工作坊等，協助客戶共同淨零轉型。並在2024年率全台金融業之先，成立「永續聚樂部」，課程內容包括：淨零碳排、生物多樣性、社會影響等，2025年更納入碳盤查、碳定價、再生能源政策等系列講座，以回應各界對於金融業在氣候變遷和碳管理的要求，提升富邦員工的永續素養。

富邦金控致力永續經營的成果屢獲國際肯定，連續8年入選DJSI世界指數成分股及MSCI永續指數成分股、連續9年入選DJSI新興市場指數成分股，並入選2025年標普永續年鑑（The S&P Global Sustainability Yearbook），也在2024年入選《TIME》首屆「全球500大永續企業」，名列全球金融業前十名。展望未來，富邦金控將持續以實際行動落實永續發展，攜手利害關係人共創低碳未來。