玉山黃金種子計畫於彰化打造第193、194所玉山圖書館

玉山銀行與玉山志工基金會共同發起的「玉山黃金種子計畫」，9日於彰化縣社頭國小及二水國小舉行第193、194所玉山圖書館啟用典禮，現場由孩子們帶來高低鼓、小提琴及空靈鼓演奏，與玉山世界卡貴賓一起迎接嶄新的圖書館，為學校閱讀推動開啟新篇章。

社頭國小校長吳明德表示，「愛讀書的孩子最幸福，愛讀書的孩子最富有。」藏書豐富的圖書館就是孩子學習歷程中不可或缺的幫手。由圖書館來扮演推動全民閱讀的火車頭，由老師、父母及志工來擔任推動全民閱讀的司機角色。透過閱讀活動培養孩子學會求知、學會做事、學會相處、學會發展及學會改變等終身學習的五大能力。感謝玉山銀行秉持企業社會責任發揮影響力，擔任閱讀推手角色，相信學童們在更舒適的環境下學習，感受到的不只是閱讀的樂趣，更是滿滿的溫暖與幸福。

二水國小校長陳靜德提到，學校長期致力於閱讀教育，推動晨讀、親子共讀、讀報、閱讀認證等活動，學校建置玉山圖書館後，相信將能進一步深化閱讀推廣，讓書香飄滿校園。感謝玉山志工基金會及玉山VIP貴賓的愛心，讓孩子們能夠在更優質的閱讀環境中學習與成長。

玉山銀行法金執行長柯尊仁分享，書本是每個人的好朋友，養成閱讀習慣一生受用無窮。他鼓勵小朋友在書本中探索知識，透過理解轉化成自己的智慧與創造力，以迎接成長的各種挑戰。同時，也感謝世界卡貴賓的參與，共同支持「玉山黃金種子計畫」長期經營、永續發展的理念，將資源挹注於用心推動閱讀的學校，至今在全國已打造194所玉山圖書館，捐贈超過46萬本圖書，逾15萬名國小學童受益。玉山將持續攜手更多志同道合夥伴投入學童教育、發揮企業影響力。