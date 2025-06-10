臺銀 APP 新增支援 Apple Pay 加卡 信用卡再進化

臺灣銀行持續推動數位轉型與金融創新，近期強化「臺銀行動+」APP功能，擴大行動FIDO驗證應用，新增支援 Apple Pay 加卡及APP核身驗證服務，自5月20日正式上線，成為國內首家完整提供行動銀行APP加卡全功能與驗證服務的銀行，進一步優化用戶在數位環境中的使用體驗。

此次升級的核心亮點，為該行信用卡數位服務的全面進化。臺灣銀行為國內少數採用委託授權模式處理信用卡發卡業務的銀行，而在國際行動支付領域， Apple Pay 技術門檻相對較高，此次突破性地與財金公司攜手合作，在原有架構基礎上完成系統升級與流程重整，正式提供符合國際行動支付技術標準的服務，成功建構出一套具代表性的創新模式，開創國內同類型發卡行之先例。

臺灣銀行表示，此次服務升級上線，象徵該行信用卡數位化邁入嶄新階段，具備與大型發卡行相當的行動支付能力，同時亦為我國發卡體系的多元化與現代化建立嶄新典範，展現該行在數位金融領域的執行力與創新能力，提供用戶更便捷、安全的行動支付體驗。未來將深化與產業夥伴的合作，共同打造更加安全、便利、多元的支付新環境。