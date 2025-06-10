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星展導入生成式AI優化內部流程 人資招募效率提高8成

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
星展銀行（台灣）啟用三大AI工具進行內部升級，涵蓋人才招募、自主學習與日常工作輔助三大面向。圖／星展銀行提供
星展銀行（台灣）啟用三大AI工具進行內部升級，涵蓋人才招募、自主學習與日常工作輔助三大面向。圖／星展銀行提供

在企業爭相導入生成式AI的浪潮下，星展銀行（台灣）啟用三大AI工具進行內部升級，涵蓋人才招募、自主學習與日常工作輔助三大面向。星展銀表示，招募系統「JIM」已可24小時自動篩選履歷，協助人資減少約8成工時、提升招募精準度3成，加快徵才流程；內部也推動由星展自行研發的生成式AI工具「DBS-GPT」，作為專屬員工的工作助理，支援日常溝通與資料彙整。

星展銀行（台灣）人力資源處處長朱麗文指出，透過AI系統與數據整合，不僅讓新進員工可依個人背景獲得客製化訓練計畫，內部更提供逾萬門線上課程，供員工彈性選修、規劃職涯發展。為促進跨部門交流與升遷機會，星展亦設有見習計畫與公開輪調制度，副總裁以下職級滿兩年即可申請跨部門轉任。2024年具潛力員工中有四成成功轉任新職務，離職率為零。

除制度面升級，星展銀行說，公司也提供優於市場的員工福利，包括入職即享14天年假、16週產假與加護嬰照假、100%醫療保險補助，並首創「未成年子女關懷計畫」。員工還可透過「iShares認股計畫」參與集團成長，首批參與者平均報酬率達68%；另每年可運用4萬2600元「iFlex彈性福利金」，自由配置於旅遊、教育、醫療與家庭支出。

在職涯發展與職場文化雙軌並進下，星展銀行連續7年獲選HR Asia「亞洲最佳雇主」，亦獲104與1111人力銀行評選為最佳雇主與幸福企業，反映內部員工對職場環境的高度認同。

星展銀行 AI

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