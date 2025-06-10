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元大證券推「股票借貸 利率好優貸」 短期週轉免賣股

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

元大證券宣布，繼去年「利率好優貸」活動深受好評，近期再祭出超優惠專案，即日起至8月31日，持多檔精選ETF及指定個股，透過投資先生APP線上申請股票借貸即享優惠利率，投資人不賣股也能獲取短期週轉資金。

元大證券的股票借貸具有「可24小時線上申請」、「最快30分鐘撥款」及「隨借隨還免綁約」三大特色，近年受到越來越多投資人青睞。

此外，股票借貸免賣股、最低新台幣1萬元起就能借，且借貸期間每月僅需繳納利息，到期再還本金，也讓存股族資金運用更具彈性。

隨5月繳稅季開跑，及台股除權息旺季即將到來，有用錢需求的投資人可善用手中持股申請股票借貸，不用中斷投資計畫，持續照領股息、股東會紀念品。

在7月31日前，新開立股票借貸戶且於指定期限內單日累計動撥金額達新台幣5萬元，可獲得7-11的100元電子禮券(每戶限領一次)。

元大證券亦提供便利線上報稅工具，電子交易客戶憑網路電子憑證即可進行綜合所得稅申報，無需再準備讀卡機，可快速下載所得資料。線上報稅還享有優先退稅處理，減少臨櫃報稅繁雜程序，免出門即可輕鬆完成申報，歡迎投資人多加利用。

股票 新台幣

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