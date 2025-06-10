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星展銀行自創AI超級助理 三大利器引領數位轉型

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

生成式AI掀起企業數位轉型新革命，星展銀行（台灣）搶先布局，從招募、職涯發展到日常工作支援，推出三大AI工具，其中包括24小時自動化招募聊天機器人系統「JIM」、引導式職涯發展平台「iGrow」，以及由星展自主研發、專屬員工的超級助理「DBS-GPT」，透過AI應用全面升級工作型態，打造有感幸福職場。

星展銀行（台灣）人力資源處處長朱麗文表示，星展領先業界，積極導入多款智能工具，不僅有效提升工作效率，更能專注於高價值工作。例如：AI可協助人資篩選履歷，減少工時達80%，招募精準度提升三成，有效加速聘用流程、精準掌握所需人才；新進員工入職後，系統即可依照個人經歷，設計專屬教育訓練計畫，並提供超過1萬門線上課程，讓員工彈性規劃、強化職涯各階段學習發展所需之技能，透過共同的數位語言，讓每位員工都能被看見、被成就。

同樣理念也具體落實在星展對人才跨域發展的完善機制，包括推動跨部門見習計畫「Be My Guest」，提供員工從半天到數個月不等的跨單位體驗與專案參與機會，讓員工了解其他部門及職務的挑戰與運作邏輯。同時，星展亦建置公開透明的輪調制度，副總裁及以下職級同仁在現職任職滿兩年，即可自主申請跨部門轉任，有效打破組織內部的人才流動障礙，避免發展受限或停滯於特定職位。根據統計，2024年高潛力人才轉任新職務比例達40%，且離職率為零，成功留住關鍵人才。

除了重視職涯發展，星展更讓員工感受到被全方位照顧的幸福。所有員工一入職即享14天年假，優於市場平均；產假高達16週，為法定標準兩倍，若新生子女需在加護病房接受照護時，可申請額外兩週照顧假，貼心考量每個家庭的真實需求。此外，星展100%負擔員工及其眷屬醫療保險，並設立業界首創未成年子女關懷計畫，展現企業對員工家庭的長期承諾與責任。

職涯 AI

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