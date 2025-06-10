萬海子公司貨輪爆炸 泰安產險承保逾九成、風險可控

萬海航運（2615）旗下新加坡子公司所屬貨輪「旺春輪」於航行至印度孟買途中，驚傳發生爆炸事件。據了解，該船為中小型老舊船舶，船體險保額為2,200萬美元（約新台幣6.6億元），儘管此保單由國內3家產險公司共保，但由萬海集團子公司泰安產險承保比例逾九成，並已安排再保，預估實際自留損失金額不超過千萬元。

產險業者表示，貨輪在航行期間通常投保三大類保險：其一為船體險，依船舶大小、年份與貨櫃承載量決定保額；其二為海上運輸保險，涵蓋貨主個別為貨櫃投保的保單，保險期間從起運港到目的港；其三則是第三人責任險，涵蓋海洋污染等事故，通常透過國際船東共保組織承保。

本次事故中，「旺春輪」的船體險由泰安產險主導出單，並占保額九成以上，其他由2家國內產險公司分攤。不過，泰安產險早已辦妥再保，自留風險比例極低，整體財務影響可控。

至於船上貨櫃的海上運輸險，因涉及多家貨主，據悉多家本地產險公司均可能承保，事發後，各公司緊急釐清是否有承保貨櫃涉及此次事件，但由於爆炸後船隻狀況尚未完全明朗，損害程度仍待釐清。

業者指出，目前消息顯示船長為保人員安全已下令棄船，所幸船體尚未沈沒，若船舶仍保持漂浮狀態，船體及貨櫃實際損害程度可能較輕，最終理賠金額仍須由第三方公證機構進行鑑定。