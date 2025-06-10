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釋迦保險宣導會 農民籲簡化保費機制

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
立委莊瑞雄偕農業部召開釋迦保險宣導會。莊瑞雄國會辦公室／提供
立委莊瑞雄偕農業部召開釋迦保險宣導會。莊瑞雄國會辦公室／提供

為協助農民瞭解農業保險制度，強化釋迦（番荔枝）等重要經濟作物的風險保障，立委莊瑞雄9日於台東舉辦釋迦保險宣導說明會，針對保單設計、理賠機制與地方適用性進行廣泛討論。農民意見主要集中在兩大議題：保費繳交機制的簡化及觀測站設置的公平性。

會中邀集農糧署台東分署、農業部農業金融署、農業保險基金會、農改場、台東縣政府、明台產物保險公司及在地農會等單位與會，並邀請多位青農、農民及民代參與座談。

與會農民反映，目前保費雖有中央與地方政府補助各50%與10%，但實務上仍需先繳納全額保費，後續再由保險公司辦理補助扣抵，造成短期資金壓力。農民建議應簡化程序，讓投保時只需繳交自付的40%即可。

對此，莊瑞雄表示，保費繳交流程應從農民角度出發，若制度及技術可行，應立即簡化；並於會中致電農業部長，獲得口頭允諾支持簡化繳費流程，但仍須完成行政程序後方可實施。

另針對農業保險以「瞬間最大風速達10級」作為理賠標準，農民指出，目前溪北地區使用的斑鳩氣象站因地形因素導致風速測值偏低，無法反映實際受災情況，恐影響理賠啟動與公平性。農民建議應檢討觀測站選定原則，增列頂岩灣或四格山等更具代表性的測站。

與會單位回應將滾動檢討相關制度，並納入明年保單設計與區域風險評估參考，未來將持續與地方農民代表溝通協調。莊瑞雄會後指出，農業保險的核心在於「公平、合理、有效」，政府應從農民立場出發檢視制度，讓農業保險真正成為提升農業韌性的重要防線。

農民 農業 保險

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