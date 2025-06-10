三大債市持續淨流入 降低波動需求明顯增

受惠於疲弱的經濟數據，強化市場對美國聯準會可能提前降息的預期，整體殖利率大幅下滑，對債券等低波動資產配置需求明顯增加。根據美銀引述EPFR統計顯示，統計上周截至2025年6月4日止，投資級債市場淨流入54.1億美元居市場之冠，非投資等級債金由上周的淨流入8.3億美元，加速至淨流入19.3億美元，新興市場債淨流入金額降溫至24.6億美元。

安聯投信表示，債券資金流向顯示，投資人積極尋求收益與分散風險的機會，投資級債券因低波動性和穩定的信用評等，持續成為資金避風港。穩健的企業基本面和高票息收益吸引保守型投資人，特別是在市場不確定性猶存的環境下，投資級債券展現較強的抗跌能力。

與此同時，非投資等級債券雖風險較高，但高票息和企業基本面轉好，吸引收益導向的資金流入。新興市場債券則因美中關係改善及經濟復甦預期增強，特別是亞洲和拉美地區的非投資等級收益債券，因較高的殖利率和成長潛力，受到全球投資人青睞。

展望後市，債市在2025年第2季將持續面臨高波動環境，投資人應採取靈活配置策略以應對不確定性。建議優先配置中短天期投資級債券，以兼顧收益和抗波動能力，同時適度納入非投資等級債券以捕捉高收益機會。新興市場債券因高殖利率和經濟復甦潛力，適合作為多元配置的一環，特別是亞洲市場相關債券。

靈活配置於投資級債、非投資等級債及新興市場債，可平衡收益與風險。投資人應密切關注美國聯準會利率決策、美債殖利率走勢及全球通膨數據，透過主動式基金適時調整債券組合的存續期間與信用評級比重。

安聯投信表示，隨著全球利率環境和成長風格進入新階段，債市提供穩健收益與分散風險的機會。投資人應採取多元配置策略，聚焦具備票息優勢與基本面支撐的債券資產，以在高波動環境中實現穩健收益。

策略上，安聯投信表示，近期美中關係的緩和減輕全球地緣政治壓力，間接支撐風險資產的吸引力。然而，美國聯準會的貨幣政策動向及美債殖利率的上行壓力仍對債市構成挑戰，市場對美國財政赤字擴大的擔憂及全球通膨數據的波動，資金進一步轉向信用債及新興市場債。

在觀察指標上，安聯投信表示，債市將進入結構性轉型階段，隨著全球經濟逐步適應高利率環境，具備票息優勢與基本面支撐的債券將更具吸引力。低波動性與穩健的企業基本面，將持續作為避險資產的核心選擇。