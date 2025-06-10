數字違反第三方支付服務規定 遭數發部罰鍰100萬元
數字（5287）9日公告，數位發展部以本公司違反第三方支付服務之相關法令之規定，處罰鍰新臺幣100萬元整。
數字表示，對公司財務業務無重大影響。將持續強化人員教育訓練及第三方支付服務之相關規定。
數字4月合併營收2.03億元，年增8.14％，前4月合併營收7.48億元，年增.095％。
數字第一季合併營收5.46億元、年增4％，營業淨利2.22億元、年增12％，稅後純益1.72億元、年增2％，每股稅後純益（EPS）2.87元，合併營收及獲利皆創同期新高。依各平台營收比重區分，第一季591房屋交易營收占比70％、8591寶物交易營收占比15％、8891汽車交易營收占比9％、518熊班暨人力平台營收占比6％。
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