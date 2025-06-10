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投資新趨勢x保健新知 華南永昌證券6月17日講座熱烈報名中

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
華南永昌證券6月17日舉辦「半導體新趨勢 × 健康新話題」財經講座。(華南永昌證券/提供)
華南永昌證券6月17日舉辦「半導體新趨勢 × 健康新話題」財經講座。(華南永昌證券/提供)

在全球科技與產業劇烈變動的時代，投資人唯有掌握關鍵趨勢與具前瞻性的財務規劃，才能在變局中穩健前行。華南永昌證券將於6月17日下午舉辦「半導體新趨勢 × 健康新話題」財經講座，邀請半導體、財稅規劃及健康照護領域專家共同分享最新觀點與實用知識，助力投資人掌握趨勢脈動及健康保健新知。

在美中科技對抗持續升溫、雙供應鏈體系逐漸成形的關鍵時刻，半導體產業面臨前所未有的挑戰與機會。如何看懂趨勢、抓住機會成為關鍵。這次講座特邀華南金創業投資公司董事陳子昂，深入剖析台積電全球戰略布局、中國大陸成熟製程的威脅與AI如何重塑半導體價值鏈，協助投資人掌握台灣半導體的下一步。

現在正值報稅季節，投資人關切如何合法節稅、讓資產穩健成長。華南永昌證券海外商品部專業經理人黃大偉將分享如何透過複委託帳戶進行全球資產配置，打造穩定現金流及有效規劃稅務，讓投資不僅獲利，更能幫助投資人減輕繳稅負擔。

此外，隨著現代人對健康意識的提升，如何在繁忙生活中有效保養已成為重要課題。華南永昌證券特別邀請長青連鎖藥局創辦人黃維德，以逾30年實務經驗分享如何以「擦的保健品」有效改善現代人常見的眼疲勞、關節疼痛、睡眠障礙等問題，提供投資人在追求財富之餘，也能兼顧生活品質與健康。

華南永昌證券秉持「以客為尊」的服務理念，關注客戶在不同人生階段的多元需求，透過本次講座結合產業洞察、理財規劃與分享健康照護新知，協助客戶全方位掌握財富與生活的關鍵趨勢。邀請對產業趨勢及健康議題有興趣的投資人踴躍參加。現場席次有限，額滿為止。自即日起開放線上報名，請把握機會，一同邁向更穩健的財富與人生。報名連結：https://reurl.cc/RY7RQz

台積電 半導體

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