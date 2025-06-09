股息旺季來臨！高 ROE 成避開殖利率陷阱關鍵

隨著6至8月傳統「年配息」旺季來臨，市場對高股息投資策略的關注度再度升溫。在台股受到美國總統川普重啟關稅議題影響而震盪之際，富蘭克林華美投信提醒，在缺乏資本利得可觀環境下，投資人更應著重企業基本面與長期獲利能力的審視，謹慎檢視持股品質，避免投資人落入殖利率陷阱。

富蘭克林華美投信 FT臺灣永續高息ETF（00961）基金經理人江明鴻指出，台灣加權指數過去10年平均殖利率約4%，在全球主要市場中居於領先地位，展現台股獨特的高現金殖利率優勢。然而，他特別提醒投資人需警惕「殖利率陷阱」，因為高殖利率可能源自股價持續下跌，或企業透過非經常性收益支撐的短期現象，這些都不具持續性。

在全球經濟重大變局下，企業韌性已成為投資成功的關鍵。江明鴻強調，股東權益報酬率（ROE）是衡量企業韌性的重要指標。擁有高ROE的企業通常具備較強的競爭優勢、更靈活的定價能力與穩健的現金流，即使面臨關稅與匯率壓力，仍能維持穩定的獲利與股息表現。

從產業面分析，全球供應鏈重組浪潮下，航運業展現出強勁的競爭優勢，產業龍頭企業近年填息成功率亮眼，股價表現韌性十足。金融保險業受惠於利差改善與財富管理業務成長，配息能力同樣維持穩定。然而，半導體產業雖然受惠於AI需求強勁，但由於產業特性需要大量資金投入研發和設備更新，在股息發放空間上相對受限。

展望未來，2024年台股上市櫃公司已創下2兆元的歷史新高股息紀錄。2025年在AI產業持續發展和傳統產業轉型升級的推動下，企業獲利可望續創新高。不過，江明鴻建議投資人應建立完整的評估框架，首要關注企業營運現金流量的充裕程度，其次評估產業競爭態勢與市場地位，最後則需注意公司治理，特別是股息政策的一致性。

「全球變局正加劇產業間的分化，高股息投資策略也需要與時俱進。」江明鴻表示，投資者應把握全球趨勢，在科技、金融與內需三大領域間進行動態調整，同時關注企業韌性，精準篩選高股息標的。在全球經濟不確定性增加的環境下，找出具備長期穩定配息能力的優質企業，將是實現穩健長期報酬的關鍵。