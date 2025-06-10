陶朱隱園債務 五條件寬限

超級豪宅「陶朱隱園」爆出聯貸還款困難，聯貸銀行昨（9）日澄清，債務協商條件已定，包括寬限一年、暫減降利息、其餘掛帳等，6月底各參貸機構行政程序完成即生效，因聯貸借戶並沒有違約，故不存在拍賣擔保品，但要求其努力銷售以確保償債。

更重要的是，參貸機構預期威京集團旗下中工（2515），可以對陶朱隱園聯貸借戶亞太工商聯公司增資，並成為其持股過半大股東，這是銀行認為可以強化信用的條件，日前銀行團與威京集團債務協商，會上也曾提及。

參貸機構私下透露，雖然債務協商條件不會因為中工入主亞太工商聯與否而改變，但若少了中工增資入主，無法強化亞太工商聯信用，銀行團對其償債能力信心也會受影響，希望威京集團嚴正評估。

陶朱隱園由亞太工商聯為主體辦理銀行聯貸，並於2021年重組債權，因此，目前參貸機構減為五家，即主辦行安泰銀與國際票券，及上海商銀、台企銀、台灣票券等，第一次聯貸有參貸的高雄銀則於重組時退出聯貸，僅剩少數自貸往來額度。

不過，銀行端與亞太工商聯進行債務協商，高雄銀雖未參與聯貸，但也將一併比照債務協商條件。

主辦行安泰銀行指出，借戶迄今並未違約，有正常繳息，因此銀行團沒有權利去賣擔保品（即陶朱隱園豪宅）。

事實上，貸款機構也不樂見陶朱隱園有可能被賤賣，所以債務協商重點在給予借戶有能力與空間妥善賣房還錢。

根據雙方完成的債協條件共五項，包括一、寬限期至明年3月25日止，期間免還本；二、實付利息從原來的7%多降為2%，其餘掛帳，但利率不變；三、未來陶朱隱園只要有賣出，售屋利得將就其擔保價值對應借款優先償付，也就是賣一戶還一戶，有剩餘則須抵充掛帳的利息，沒有外傳利息減碼機制。

四、銀行同意提撥最多不超過1.5億元做為周轉金，以利處理過戶等稅籍、行政作業墊付所需；五、銀行團通過債協條件後，引進中小企業聯合輔導基金對借戶營運與金流監管。

據了解，安泰銀已率先於董事會通過債協條件，其餘參貸機構將陸續於本月中、下旬提報董事會通過。雖然債協條件沒有明文綁中工入股條款，但是參貸銀行私下透露，亞太工商聯除了這幾家金融機構，其餘貸款都是民間借貸，且中工手上也有12戶陶朱隱園，若沒有上市公司中工入主當大股東，除了影響參貸機構對亞太工商聯償債的信心強度，也不利於銀行對中工乃至中石化的往來。