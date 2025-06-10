京城銀賣子證券給街口

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導

京城銀行（2809）昨（9）日公告出售子公司京城證券予街口網路金融科技公司，街口將藉此取得證券商牌照，有利其發展投資理財業務，而京城銀行則是依照其將被永豐金控併購契約，處分子公司京城證券，依京城證券5月帳面價值計算則處分損失為1,668萬元。

京城銀行指出，相關處分損益將於6月底入帳，京城證券即轉手給街口。京城銀與永豐金合併協商條件，本就包含要處分證券與租賃等轉投資公司，也就是永豐金只併銀行，證券、租賃則無意合併，若雙方合併前未能處分完畢，之後永豐金也將持續李，因此京城銀在合併前出售京城證券，不會影響其與永豐金合併條件。

京城銀今年來獲利受到美國關稅戰衝擊資本市場影響，表現欠佳，另外，因應即將併入永豐金，因此目前京城銀針對日常營運、財務操作等，也暫時不做重大調整決策。

根據京城銀公告，京城銀是以每股17.77元價格，將京城證券持股全數賣給街口，交易金額4.08億元，依京城證券5月自結財務報告的帳面價值為4.25億元，預計處分損失為1,668.2萬元。相關交易案尚待經濟部投資審議司核准，雙方規劃可望於6月底完成交易。

京城銀與永豐金控在去年12月27日雙雙董事會通過合併案，並於今年3月3日兩家公司同步召開股東臨時會高票通過合併，合併條件為1股京城銀普通股換發永豐金1.15股普通股及新台幣26.75元現金，將京城銀納為永豐金100%控股的子公司。由於合併條件為含權息計算，因此京城銀行日前董事會，也通過不發放股息，這也是京城銀近13年來首度股息掛蛋，去年分派前年盈餘發放每股現金股息3元的歷史最高紀錄，也成為絕響。

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