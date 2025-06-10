機器人理財 助攻普惠金融

全球機器人理財市場正快速成長。根據GlobeNewswire報告，2024年市值約為83億美元，預估2030年將達336億美元，年均成長率達26.4%。這波成長來自三大動能：一、平台具備低費用與操作便利性，吸引新世代以低門檻參與投資；二、AI與大數據推動個人化建議與預測精準度提升；三、疫情後遠距服務常態化，進一步擴大需求。

技術創新正重塑理財服務。生成式AI進入應用核心，透過自然語言對話與即時分析強化互動體驗；混合模式顧問結合人機優勢，現已占全球市場逾63%收入；主題式與ESG導向投資選項也快速擴張，反映投資人對永續性與社會責任的重視，機器人理財正轉型為普惠與永續金融的實踐平台。

2024年《世界經濟論壇與埃森哲》發表的《財務建議的未來》報告指出，未來理財顧問業將由六大趨勢驅動，包括：壽命延長與退休改革、財務福祉意識興起、全天候個人化服務需求、價格透明壓力、AI與數位效率革命，以及社群影響者崛起。報告亦強調，機器人理財顧問已不再是輔助工具，而是青年、女性與少數群體接觸財務規劃的首選，助力普惠金融發展。

ESG亦逐漸納入主流機器人理財架構。歐盟SFDR與MiFID II修正案規定平台須揭示是否納入ESG因子，並反映用戶偏好。法國Nalo等平台已將ESG模型整合進演算法核心，提供兼顧報酬與社會責任的配置建議，展現永續性與技術整合的趨勢。

國際監理方面，IOSCO於2025年報告中將機器人理財列為AI五大應用場景之一，肯定其在資產配置與風險管理中提升財務建議可及性的潛力。然而，該報告亦指出模型偏誤、黑箱演算法與資料依賴風險，建議各國建立AI治理架構、強化資訊揭露，確保市場穩定與投資人權益。

美國SEC於2024年3月修正《投資顧問法》，強化「網路顧問豁免」條件，要求平台具備互動功能，且不得僅提供靜態內容。SEC也明確禁止對AI應用進行虛假宣稱，以防「AI洗白」誤導投資人。

英國FCA則採取技術中立監理原則，無論投資建議來自人類或AI，皆須符合適合性與風險揭露規範，確保消費者保護不打折。

台灣市場也呈現制度化與規模化發展態勢。截至2025年3月底，共有17家投信與銀行機構提供機器人理財服務，資產管理規模達131.1億元、用戶突破21.6萬人，較2018年成長逾十倍。金管會於2024年修正《證券投資顧問事業管理規則》，將原自律性原則納入正式法規，推動平台法制化與自動再平衡，並規定所有演算法設計與變更須經公會審查，加強內控與問責機制。

以國內首件通過金融監理沙盒並成功落地的理財機器人為例，阿爾發投顧與永豐金證券合作推出「落實普惠金融之機器人理財服務」，將普惠金融作為核心策略。阿爾發亦開發智慧退休試算系統，整合公私退休金資訊與AI模擬技術，提供客製化資產配置與信託整合服務，並發布ESG基金投資指引白皮書，落實永續金融實踐。

機器人理財不僅是數位投資工具，更可為推動普惠與永續金融的制度型平台。透過自動化演算法降低理財門檻、強化透明與效率，讓原本難以接觸金融服務的族群也能獲得合理建議與資源配置。同時，ESG納入決策核心，強化社會責任與長期回報平衡。隨著國際監管與數據治理日漸成熟，理財機器人將成為數位金融基礎設施與社會永續轉型的核心力量。

（作者是中國文化大學法律系教授兼永續創新學院院長）