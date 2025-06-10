富邦人壽縮減上繳股利
新台幣5月「暴力升值」衝擊壽險公司獲利，富邦金控（2881）昨（9）日代子公司富邦人壽公告董事會通過2024年盈餘分派案，上繳股利由先前的210億元縮減至150億元、減少60億元。
5月台幣強升，重創壽險業獲利和資本適足率，金管會主委彭金隆先前表示，已請業者審慎思考今年的配息政策；富邦人壽高層指出，調整盈餘上繳金額是為符合金管會政策，以及補充外匯價格變動準備金。
彭金隆公開發言後，中信金子公司台灣人壽率先宣布不上繳股利；台壽指出，為厚實資本，董事會決議2024年不分配現金股利，將股利留下充實接軌所需資本。富邦人壽昨日也決議，上繳金控的股利金額從原本的210億元縮減至150億元，用以補充外匯價格變動準備金。
即使富邦人壽上繳股利縮水，但富邦金總經理韓蔚廷日前喊話說，金控董事會上月通過股利政策，擬配發普通股每股現金股利4.25元、股票股利0.25元，目前不變。
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