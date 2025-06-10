壽險拉高美元保單宣告利率

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

美國降息時間點延後，各大壽險持續拉高宣告利率，替美元利變型保單銷售加馬力，目前市面上美元保單宣告利率天花板提高至4.32%，幾乎與美債殖利率相當，而宣告利率在4.3%以上的壽險業者已有四家，分別為遠雄人壽、台灣人壽、凱基人壽及元大人壽。各大壽險公司也推出新一波美元利變險滿足資產配置與多元資金需求。

美元利變型保單宣告利率6月持續加馬力，先是富邦人壽宣布調升部分美元利變壽險宣告利率0.1個百分點，調整張數約30張，調整後，宣告利率最高達4.25%。全球人壽6月也宣布旗下一張美元保單同步調升10個基本點至4.25%，目前共有四張美元保單宣告利率維持在4.25%。宏泰人壽6月調升旗下一張美元保單15個基本點至4.25%。

其他壽險6月宣告利率大多按兵不動，目前為止，美元保單宣告利率最高水準仍為遠雄人壽的4.32%；台灣人壽、凱基人壽、元大人壽美元宣告利率最高維持4.3%；國泰人壽、新光人壽、台新人壽、三商美邦人壽（2867）、第一金人壽、安達人壽宣告利率維持最高4.25%；南山人壽、台銀人壽、友邦人壽、安聯人壽美元商品宣告利率最高水準均為4.2%；合庫人壽美元保單宣告利率為4.15%。

各大壽險公司也推出新一波美元利變險，凱基人壽推出可選擇短年期繳費的美元利變壽險，該商品以美元計價，提供二年及三年繳費年期，分期繳費享有終身保障，符合高保費費率折減門檻及首、續期指定金融機構帳戶自動轉帳繳費，最高可享有2.5%費率折減。

金融機構 台灣人

延伸閱讀

外資上周大賣這2檔壽險型金融股 為什麼卻是投信的最愛？

保單豁免強制執行 小額終老商品有望納入

保險法修法完成三讀力拚7月上路 近110萬件保單強執可望拆彈

立院三讀修正保險法 百萬張欠債扣押保單可望豁免

相關新聞

陶朱隱園債務 五條件寬限

超級豪宅「陶朱隱園」爆出聯貸還款困難，聯貸銀行昨（9）日澄清，債務協商條件已定，包括寬限一年、暫減降利息、其餘掛帳等，6...

中信集團 傳投資台中大巨蛋…引進日本火腿集團組開發團隊

台中大巨蛋投資團隊出爐，中信集團搶第一。目前傳出唯一向台中市政府提交規劃書的投資者是中信集團，全案可能將由中信集團主導，...

國銀降溫房貸 七家不及格…央行：情節嚴重者約來「喝咖啡」

中央銀行打炒房，下令國銀執行為期一年的「房貸降溫令」，今年第1季成績單出爐。銀行去年提報計劃時，「不及格」的家數達九家、...

機器人理財 助攻普惠金融

全球機器人理財市場正快速成長。根據GlobeNewswire報告，2024年市值約為83億美元，預估2030年將達336...

中信金2025年前五月賺246億元

金控5月獲利陸續公布，受新台幣5月強升逾2元影響，昨（9）日已公布自結獲利的九家金控中，其中三家金控旗下有子壽險，壽險單...

壽險拉高美元保單宣告利率

美國降息時間點延後，各大壽險持續拉高宣告利率，替美元利變型保單銷售加馬力，目前市面上美元保單宣告利率天花板提高至4.32...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。