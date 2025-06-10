壽險拉高美元保單宣告利率

美國降息時間點延後，各大壽險持續拉高宣告利率，替美元利變型保單銷售加馬力，目前市面上美元保單宣告利率天花板提高至4.32%，幾乎與美債殖利率相當，而宣告利率在4.3%以上的壽險業者已有四家，分別為遠雄人壽、台灣人壽、凱基人壽及元大人壽。各大壽險公司也推出新一波美元利變險滿足資產配置與多元資金需求。

美元利變型保單宣告利率6月持續加馬力，先是富邦人壽宣布調升部分美元利變壽險宣告利率0.1個百分點，調整張數約30張，調整後，宣告利率最高達4.25%。全球人壽6月也宣布旗下一張美元保單同步調升10個基本點至4.25%，目前共有四張美元保單宣告利率維持在4.25%。宏泰人壽6月調升旗下一張美元保單15個基本點至4.25%。

其他壽險6月宣告利率大多按兵不動，目前為止，美元保單宣告利率最高水準仍為遠雄人壽的4.32%；台灣人壽、凱基人壽、元大人壽美元宣告利率最高維持4.3%；國泰人壽、新光人壽、台新人壽、三商美邦人壽（2867）、第一金人壽、安達人壽宣告利率維持最高4.25%；南山人壽、台銀人壽、友邦人壽、安聯人壽美元商品宣告利率最高水準均為4.2%；合庫人壽美元保單宣告利率為4.15%。

各大壽險公司也推出新一波美元利變險，凱基人壽推出可選擇短年期繳費的美元利變壽險，該商品以美元計價，提供二年及三年繳費年期，分期繳費享有終身保障，符合高保費費率折減門檻及首、續期指定金融機構帳戶自動轉帳繳費，最高可享有2.5%費率折減。