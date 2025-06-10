中信金2025年前五月賺246億元

經濟日報／ 記者夏淑賢任珮云林勁傑／台北報導

金控5月獲利陸續公布，受新台幣5月強升逾2元影響，昨（9）日已公布自結獲利的九家金控中，其中三家金控旗下有子壽險，壽險單月均虧損，影響母金控表現，前五月中信金（2891）累計每股稅後純益（EPS）1.27元暫領先，兆豐金EPS 0.9元暫居次，元大金旗下元大證券累計EPS突破1元，合庫金EPS為0.52元。

中信金自結5月稅後純益為21.15億元，月減約兩成，累計前五月稅後純益246.76億元，年減20.7%，EPS為1.27元。由於台幣對美元強升，因此壽險端衍生匯損衝擊獲利驟減，5月單月台灣人壽匯損達57億元，累計前五月匯損已達100億元，至5月底的外匯價格準備金餘額為31億元。5月單月台壽稅後淨損再擴大至28.29億元，累計前五月稅後純益萎縮至14.48億元，年減87%。

中信銀5月獲利仍月增，5月稅後純益50.49億元，月增13%，主要來自淨利差擴大，同時財富管理業務在5月市場回穩後，相關收入較前月成長10%。累計中信銀前五月獲利229.42億元，年增23%，續創歷年同期新高。

元大金5月單月稅後純益7.43億元，同樣因子壽險匯損嚴重影響，獲利月減42.9%，累計前五月稅後純益96.83億元，年減34.6%，累計EPS為0.75元。不過，元大金旗下龍頭券商元大證5月獲利月增12.7%，前五月累計獲利70億元與去年同期相當，動能不墜，前五月EPS已突破1元，同屬泛證券體系的元大投信、期貨累計獲利也都雙位數成長。

元大金旗下元大人壽5月單月稅後淨損再擴大到20.73億元，元大金表示，元大人壽5月仍有穩定的經常性利益，惟受台幣升值逾6.5%影響，產生匯兌損失，使當月稅後淨損達20.73億元，累計淨損25.33億元。元大銀5月稅後純益9.1億元，月增28%，累計獲利41.64億元。

合庫金5月自結稅後純益15.71億元，月增19.8%，累計前五月稅後純益78.75億元，年減10%，累計EPS為0.52元。合庫銀表現穩健，5月稅後純益17.61億元，月增21.3%，累計稅後純益81.72億元，年成長1.5%；但合庫人壽受台幣大幅升值影響產生匯損，雖因避險比例達九成減輕衝擊，但單月仍淨損2億元，累計淨損1.8億元。合庫證券則是今年首見單月獲利，虧損持續收斂，累計淨損1億元。

財富 台幣 中信

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