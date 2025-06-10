金融女將陳美足轉戰元大

元大金控（2885）昨（9）日公告，旗下元大銀行與元大證券進行審計委員會與獨立董事人事異動，由具備豐富金融經歷的陳美足接任兩家公司的獨立董事與審計委員，並於6月10日正式生效。這項人事調整不僅強化公司治理結構，也顯示元大金對提升董事會專業監督功能的重視。

陳美足曾任合庫金控總經理及合作金庫證券投信董事長，長期參與金融產業經營與政策規劃，熟稔資本市場運作、公司治理與金融監理制度。陳美足的專業背景與領導經驗，將有助強化審計委員會在監督內控機制、提升風險管理與合規制度等方面的效能，為公司營運注入更高層次的專業監管能量。

此次元大銀人事異動屬於「改派」，元大銀行原任獨董暨審計委員袁惠兒，同時也擔任元大證券與元大期貨的獨立董事，任內對公司治理與監理制度貢獻良多。本次由陳美足接任其職務，持續延續委員會監督職能。至於，元大證券原規劃設置七名獨立董事，於5月19日已公告五名獨董名單，此次再新增陳美足為第六位獨立董事。

依據現行法規，每位獨立董事最多可擔任四家上市櫃公司獨董職務，陳美足目前所擔任職位符合主管機關規範，確保專業參與與治理角色之平衡。

元大金表示，此次異動乃為配合組織規劃與專業委員會運作需求所進行的正常調整，並未涉及任何異常情事。該司將持續依據《公司治理實務守則》及相關法規，落實董事會多元化與專業化發展，提升公司治理品質。