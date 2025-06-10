第1季新增房貸 探七年低點

據金融聯徵中心最新資料，今年第1季全國新增房貸核貸量約3.56萬件，較限貸令未上路前的5.48萬件、大減35%，顯見限貸令政策奏效，整體買氣明顯倒退，讓新增房貸核貸量創近七年新低。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，2024年房市景氣旺盛，到了第2季全國核貸量高達6.5萬件，為近17年來史上高峰，也導致不動產放款餘額滿水位，同年9月，央行便祭出第七波信用管制限貸令，並嚴加控管不動產放款比率，各家銀行紛紛排隊撥款、甚至是直接暫停收件，因此從去年第3季開始，全國核貸量逐季下滑。

至今年首季，張旭嵐指出，打炒房效應持續影響，加上美國總統川普對全球祭出對等關稅政策，不僅掀起全球政經震撼，更牽動股市與房市信心，而國內房市買氣因此更加保守觀望，整體銀行房貸核貸表現雪上加霜。

該份資料顯示，今年第1季全國新增房貸核貸量約3.56萬件，較限貸令上路前的5.48萬件、大減35%；今年首季新增房貸平均核貸成數為78.09%，為近五年新低；平均利率2.36%是近17年新高。

顯見整體房貸核貸條件較第七波管制上路前嚴苛；而單季平均購屋面積也同步縮水至42坪，居住面積為統計以來最低。