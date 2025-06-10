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中信集團 傳投資台中大巨蛋…引進日本火腿集團組開發團隊

經濟日報／ 記者宋健生任珮云／台中、台北報導
台中大巨蛋投資團隊出爐，中信集團搶第一。圖為台中大巨蛋用地。聯合報系資料照
台中大巨蛋投資團隊出爐，中信集團搶第一。圖為台中大巨蛋用地。聯合報系資料照

台中大巨蛋投資團隊出爐，中信集團搶第一。目前傳出唯一向台中市政府提交規劃書的投資者是中信集團，全案可能將由中信集團主導，擬參考札幌巨蛋模式，引進日本火腿集團合組國際聯合開發團隊，投資金額達400億元。

對此，中信集團昨（9）日回應「無所悉」。台中市政府則不願透露可能的投資業者身份，僅強調台中大巨蛋民間自提BOT案在5月28日起辦理政策公告，公開徵求民間可行性評估報告書，期限至8月28日止。

台中市府補充，後續將依促參法邀請專家學者審查及舉辦公聽會後核定可行性，作為後續公告招商依據，期盼明年順利完成投資計畫書甄選及簽約事宜。

台中市長盧秀燕稍早已經率團前往日本札幌巨蛋完成參訪，台中市府近期宣布，台中大巨蛋將落腳水湳經貿園區，使用地目為「創研一」，基地面積16.35公頃，具備交通便捷、免徵收拆遷、腹地充足與商業潛力高等優勢，並透過民間自提BOT模式，徵求民間興建可容納逾3萬人的多功能場館。

據了解，目前僅有一組擁有舉辦國際賽事、在國外有實際經營國際場館的國際團隊，向市府提出規劃構想書。市府預計明年中公告招商，明年底前完成簽約，2030年完工營運，將打造一座結合體育、文化與觀光的多功能新地標。

各界好奇，向市府提出規劃構想書的國際團隊究竟為何方神聖？昨日市場傳出，目前唯一向市府提出規劃構想書的業者為中信集團，合作夥伴並點名北海道日本火腿鬥士棒球隊的母公司日本火腿集團，以及知名營造公司大林組等。

未來中信集團將扮演出資與整合者的角色，日本火腿集團則負責大巨蛋的規劃設計與營運。

盧秀燕今年2月前往日本訪問，期間就曾參訪北海道札幌火腿隊主場的ES CON FIELD HOKKAIDO巨蛋取經。

另外，業界也點名近幾年與中信集團有多項合作案的國揚集團，未來也有可能參與大巨蛋投資計畫。國揚集團（2505）與中信集團旗下台灣人壽的合作案，包括預計明年第1季開幕營運的台中漢神洲際購物廣場，以及日月潭「漢來日月行館」等。

台中市政府經發局說，台中超巨蛋未來不僅可結合商場與健康中心，發展成多功能運動園區，更可進一步規劃成運動科技研發中心、健康與復健產業平台、國際賽事及娛樂經濟引擎、運動新創孵化基地，成為台中全新的運動產業發展園區，符合創新研發定位。

日本火腿 中信集團

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