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央行房貸降溫令 首季成績單出爐…這情況可能被約來「喝咖啡」

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
央行總裁楊金龍。圖／聯合報系資料照片
央行總裁楊金龍。圖／聯合報系資料照片

中央銀行打炒房，下令國銀執行為期一年的「房貸降溫令」，今年第1季成績單出爐。央行總裁楊金龍先前表示，去年提報計劃時「不及格」的業者家數達九家、被央行找來「補考」，到了今年首季，仍有「低於七家」的銀行未能合格。央行官員表示，若銀行提報的數據未能達標，得向央行提交報告說明，情節嚴重者，甚至會約銀行主管來行「喝咖啡」。

對於未能達標，銀行業者喊冤說，有些「已核貸、未撥款」的貸款，建商需要動撥了，是導致不動產貸款集中度未能如期降溫的原因，也會以此向央行說明。

央行在去年8月對銀行道德勸說，希望銀行自主提出房貸降溫計畫，去年第4季到今年第4季將逐季監控，透過專案金檢，檢視銀行提報的計畫和實際承作的數據有沒有落差。舉例而言，A銀行填報的計劃是，今年第1季底，不動產放款占總放款比重要降至35%，但實際比重是36%，銀行就得向央行說明原因。

楊金龍先前表示，央行2024年8月請國銀自主提出房貸降溫計畫時，有九家被央行退件、要求重新擬定，這場「補考」，也還有一家銀行被央行二度「打槍」，顯示央行很serious（認真的）。

央行官員指出，今年第1季，國銀不動產降溫計畫未達標的家數低於七家，會請銀行主管補件，情節嚴重需來行說明未能達標的原因。

央行強調，過去國銀信用資源過度集中在不動產，一旦產生泡沫或經濟反轉可能引起信用風險，央行為防患未然，要求全體銀行要自主控管不動產放款，集中度需逐季降低。央行統計顯示，截至今年4月底，全體銀行不動產貸款占總放款比率達36.94%。

楊金龍先前解釋，台灣的不動產放款集中度一路爬升，從以前的34%、35%，近年突破37%，但解讀此數字要注意到，房價高的時候，貸款金額也會高，連帶影響集中度數字走揚，因此即使房市有降溫，集中度也會比之前高；過去或許合理水準是35%，現在必須提高到36%，不過適當比率到底是多少，央行內部還在評估。

央行

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