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中信金5月稅後獲利21.15億元 銀行獲利彌補壽險虧損

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
中信金5月稅後獲利21.15億元 銀行獲利彌補壽險虧損。圖為中信銀行金融園區，本報資料照片
中信金5月稅後獲利21.15億元 銀行獲利彌補壽險虧損。圖為中信銀行金融園區，本報資料照片

中信金控晚間發佈最新的5月自結獲利，旗下的台灣人壽五月因為匯損影響而稅後虧損28.29億，不過在中信銀行單月獲利50.49億的加持之下，中信金5月稅後獲利仍有21.15 億元，累計稅後盈餘 246.76 億元，每股稅後盈餘（EPS）1.27 元。

中國信託金控表示，子公司中信銀行 5 月份稅後獲利 50.49億元，較 4 月份成長 13%，主要來自淨利差擴大，同時財富管理業務在 5月份市場回穩後，相關收入較前（4）月成長 10%，累計前五月稅後獲利229.42 億元，較去（2024）年同期成長 23%，續創歷年同期新高，主因今（2025）年放款業績較去年同期成長 10%，且外幣資金成本下降使淨利差上升。

子公司台灣人壽則美元大幅貶值影響，5 月份稅後淨損28.29 億元，累計前五月稅後獲利 14.48 億元，較去年同期下滑。

中信銀行 中信金控

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