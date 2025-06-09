房貸利率「暗升」這產品最高達2.8％ 核貸成數再縮水

聯徵中心最新公布2025年首季住宅貸款資料顯示，在央行未再調升基準利率的情況下，房貸市場仍出現結構性變化。以交易件數最多的「電梯大樓」產品為例，其平均房貸利率由去年第二季的2.17%，升至今年第一季的2.30%；「公寓」則從2.24%上升至2.48%。整體而言，住宅貸款利率呈現普遍上調趨勢。

信義房屋不動企研室專案經理曾敬德表示，央行去年第二季後雖然沒有升息，但升了存款準備率一樣有升息的效果，根據央行先前公布資料，一般首購房貸利率已經達到2.5%，顯示當前房貸市場供需狀況吃緊，銀行也反映資金成本與市場需求狀況，調整房貸利率，短期內整體資金表現還是偏向吃緊。

整體而言，各類型住宅貸款利率普遍略有上升。以主流住宅「電梯大廈」為例，2025年第一季平均貸款利率為2.30%，較去年第二季微升0.13個百分點，但仍維持相對穩健水準。

曾敬德表示，值得注意的是，「套房」等產品的貸款條件趨於保守，核貸成數由去年第二季的70.43%下滑至今年第一季的67.24%，且房貸利率從2.48%增加至2.8%，顯示銀行對非自用產品的風險控管更加審慎，有助於房市健康發展。

此波貸款利率與成數調整，是房市管控政策發揮作用與先前央行調高存準率後的反應現象。曾敬德說，電梯大樓、透天厝、公寓等房貸件數較多的住宅，貸款利率則呈現小幅上調，在房貸留給自用首購等政策方向下，市場結構逐步朝向健全、自用導向的良性循環。