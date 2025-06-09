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京城銀行賣子證券給街口有處分損失 無礙與永豐金合併

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
京城銀行。圖／京城銀行提供
京城銀行。圖／京城銀行提供

京城銀（2809）今天公告出售子公司京城證券予街口網路金融科技公司，街口將藉此取得證券商牌照，有利其發展投資理財業務，而京城銀行則是依照其將被永豐金（2890）併購契約約定，處分京城證券，依京城證券5月帳面價值計算則處分損失為1,668萬元。

京城銀行指出，相關處分損益將於6月底入帳，京城證券即轉手給街口，當初與永豐金合併協商本就擬處分證券與租賃等轉投資，因此出售京城證券不影響與永豐金合併條件。

根據京城銀公告，京城銀是以每股17.77元價格，將京城證券持股全數賣給街口，交易金額4.08億元，依京城證券5月自結財務報告的帳面價值為4.25億元，預計處分損失為1,668.2萬元。相關交易案尚待經濟部投資審議司核准，雙方規劃可望於6月底完成交易。

永豐金 京城銀行

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