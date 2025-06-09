京城銀出售子公司京城證券 街口4.08億元承接
京城銀行今天公告，董事會決議出售子公司京城證券股份有限公司100%股權，交易總金額新台幣4億871萬7000元，交易相對人為街口網路金融科技股份有限公司。
永豐金控與京城銀合併案已進入最後一哩路，5月初永豐金、京城銀、京城銀工會正式簽署員工安置計畫，並遞件金管會申請合併許可，盼明年第4季前完成銀行的合併作業。如今京城銀再公告出售子公司京城證券股份有限公司100%股權，引發市場關注。
根據京城銀公告，董事會決議出售京城證券全部股權，交易總金額4億871萬7000元，交易相對人為街口網路金融科技股份有限公司，此交易案尚待經濟部投資審議司核准。
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