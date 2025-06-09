回應金管會政策、充實外價金 富邦人壽縮減上繳股利至150億元

富邦金（2881）9日代子公司富邦人壽公告董事會通過2024年盈餘分派案，上繳股利金額由先前的210億元縮減至150億元、減少約60億元，變更後的盈餘分派案將待公司董事會通過。富邦人壽指出，為符合金管會期待，同時也是為了補充外匯價格變動準備金，公司決議縮減上繳的股利金額。

5月台幣強升，重創壽險業獲利和資本適足率（RBC），金管會主委彭金隆先前表示，已請業者審慎思考今年配息政策。

中信金（2891）子公司台灣人壽率先更新2024年盈餘分派政策，今年將不上繳金控股利；台壽指出，為厚實資本，董事會決議今年不分配現金股利，將股利留下充實接軌所需資本。

富邦人壽今天也決議，上繳金控的股利金額從原本的210億元縮減至150億元。

富邦金總經理韓蔚廷先前表示，金控董事會上個月通過擬配發普通股每股現金股利4.25元、股票股利0.25元，兩者皆沒打算調整或改變。