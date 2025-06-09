金融女將陳美足轉戰元大 出任證銀獨董暨審委

元大金（2885）公告，旗下元大銀行及元大證券獨立董事，暨公司審計委員於進行人事異動，元大銀審計委員及獨立董事改派由具豐富金融背景的前合庫金（5880）總經理陳美足，而元大證審計委員及獨立董事亦由陳美足新任，該人事案自114年6月10日生效。

陳美足曾任合庫投信董事長，以及合庫金控總經理，擁有多年金融產業高階經營經驗，熟稔資本市場運作與公司治理機制。陳美足的加入，將有助於強化審計委員會的專業監督能量，進一步提升公司內部控制與風險管理效能。

元大銀原任獨董及審計委員袁惠兒原任元大證券獨立董事及元大期貨獨立董事，此次改派由陳美足接任；而元大證原規畫7名獨董，在5月19日已公告5名獨董，今再新增陳美足一名。

本次人事異動，為該公司因應組織規劃與專業委員會運作需要所進行的調整，未涉及其他異常情事。公司亦強調，未來將持續落實公司治理制度，確保委員會運作透明與有效，維護全體股東權益。

依現行規定，每位獨立董事人選至多可擔任4家上市櫃公司之獨立董事，故符合主管機關規定。