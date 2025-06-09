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台灣人壽美利富美元養老保險 超前部署退休準備

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

退休準備不僅要提早，更要選對好工具！中信金（2891）旗下子公司台灣人壽推出「台灣人壽美利富美元養老保險」，一次繳費、七年還本，無論是領回一筆退休金或累積資產配置，均可彈性規劃，亦可傳愛家人，提供進可攻、退可守的享退保障！

台灣人壽最新發布2025「台灣高齡社會退休生態觀察指標」調查，未退族期望退休後生活費平均能有近新臺幣4萬元，但實際上多數民眾預估僅能存到32,778元。「美利富美元保險」提供市場動盪穩中求進的長期保障，保單結合固定利率，一次繳費、七年領回滿期保險金。持有新臺幣的客戶，在臺幣相對強勢時，可將部分資金轉換成美元，達到幣別分散、降低匯率風險，同時享有壽險保障和資產穩定成長；若持有多數美元部位的客戶，市場高波動時更需要安全的資金避風港，美元保險商品可降低資產波動度，七年保障期屆滿後，一次領回滿期保險金彈性運用，堪稱是退休規劃的「定心丸」。

以40歲林先生投保「美利富美元保險」保額30萬美元為例，享有2.0%高保費折扣後，實繳保費為238,699美元，首年壽險保障倍數約為1.6倍，第三年度末保單現金價值即超過總繳保費；第七年度末保險期間屆滿後，固定領回30萬美元滿期保險金，若以滿期保險金除以實繳保費為126%，資產增值約26%。

「美利富美元保險」提供一年繳、七年富，讓民眾退休準備無難度，同時一次滿足壽險保障、養老規劃，穩健累積資產需求，面對關稅貿易戰加劇金融市場波動，更需要好「險」超前部署退休準備。更多商品資訊及預約保險顧問詳見商品活動網頁。

退休規劃 保險金 保費

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