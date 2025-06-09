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保單強制執行門檻修法 專家：凸顯提前規劃退休重要性

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

隨著立法院財委會日前初審通過《保險法》修正案，將可強制執行保單解約金的門檻，統一上調為「中央或直轄市公告每人最低生活費6個月的1.2倍、並以全國最高生活費標準計算」，目前最高是台北市的14萬6,730元，顯示政府對保險保障功能的重視。但永達保經提醒民眾，不良財務狀況如：破產、欠稅、貸款違約等，仍可能讓保單成為債務執行對象，進而波及個人退休規劃，因此建立穩健財務習慣並及早規劃退休，才是保障未來的關鍵。

近期修法雖釋出善意，讓更多保單解約金可免於強制執行，尤其將「小額終老保險」排除在執行範圍外，滿足高齡者的基本保障。但若民眾陷入財務危機，未列入排除範圍的保單仍可能成為被執行對象，導致辛苦累積的退休資金被侵蝕。

永達保經總經理陳慶鴻指出，「人的一生不一定會生病或發生意外，但一定會面臨退休，這是唯一確定會發生的。若民眾沒有將退休納入規劃優先順位，面對通膨、低薪、延退、年金改革等現實壓力，退休金準備不足的風險可能會逐漸擴大。」

政府提供的勞保年金只是基本保障，真正的退休安全，還是需要靠自己提早準備。如何才能無痛為自己存下一筆退休金呢？永達進一步提醒，退休規劃不應該是有錢之後的選擇，而是從「一無所有」開始累積的過程。透過時間與複利的力量，搭配定期定額的保險商品，例如：利率變動型增額終身壽險或當前正夯的分紅保單，不僅能達到強迫性與計畫性的持續累積，也能為未來創造一份穩定的退休現金流，還能提供人身風險保障。舉例來說，如果每天存下100元，兩、三年就能無痛累積近10萬元資產，進一步規劃年繳型保單，打造自己的退休金帳戶。

永達保經呼籲：退休規劃不該是「將來式」，而是「現在進行式」。提早規劃、選對工具、定期定額，是無痛退休的三大關鍵。隨著保單強制執行門檻即將修法上路，顯示政府對保障生活所需資產的方向更加明確，也提醒民眾必須定期進行保單檢視，並對自身財務體質進行體檢，避免因突發狀況讓辛苦規劃的退休金遭遇風險。

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