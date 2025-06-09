強強聯手 券商首創！永豐金證券攜手 LINE Bank 推「定期存股」服務

券商首創！永豐金證券9日宣布攜手LINE Bank（連線銀行），推出首家券商串接純網銀「定期存股」服務！這項創舉突破以往券商與純網銀只有綁定交割戶的限制，直接將永豐金證券的定期定額買台股功能，從「大戶投APP」的豐存股延伸到LINE Bank的定期存股設定介面，LINE Bank用戶僅需兩步驟即可快速完成永豐金證券存股下單。

永豐金證券表示，雙方歷經一年籌備，兩強合作將有效串流雙方客戶，打造更便捷高效的投資理財生態圈。

此次異業結盟不僅打破合作屏障，更象徵永豐金證券數位獲客的全新突破。根據金管會最新統計至2025年第1季底，LINE Bank用戶數已達208萬戶，位居國內第三大數位存款銀行與純網銀第一大。LINE Bank用戶中39歲以下占比高達70%，與永豐金證券「豐存股」服務目標客群高度契合。永豐金證券指出，與LINE Bank業務深具互補優勢，此次合作，將有效刺激客戶交互開立證券戶與網銀戶，並提升實際下單意願。

永豐金證券攜手LINE Bank「定期存股」服務兩大亮點，第一，無縫操作體驗：用戶可直接在LINE Bank熟悉的介面設定存股標的與金額，系統將自動串接到永豐金證券下單平台。此時只需輸入用戶帳號與密碼，即能簡易快速完成股票定期投資下單操作，流程簡單快速，同時全面提升使用者體驗。

第二，創新功能加分：永豐金證券豐存股創新功能「股利再投入」，提供投資人充分利用股利再投資，進一步鞏固永豐金證券在金融科技領域的領先地位。

為慶賀永豐金證券攜手LINE Bank交割服務上線，LINE Bank提供即日起到今年8月31日，新開立LINE Bank證券交割帳戶並綁定永豐金證券完成首筆交割扣款，有機會最高拿到5,100點LINE POINTS，活動期間內於LINE Bank台股定期平台完成約定授權並限期扣款成功至少一筆者再拿LINE POINTS 100點，還有機會參加永豐金證券「月月友任務抽好禮」活動，最大獎總價值368,000的即享券！超值優惠活動，要搶要快！

永豐金證券與LINE Bank的合作，展現了金融科技的創新與突破，讓投資理財更貼近年輕族群的需求。未來，永豐金證券將持續深耕數位金融，提供更多創新服務，陪伴投資人輕鬆邁向財富增值之路。